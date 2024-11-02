同公司同職缺「南北薪資差5000元」　網曝殘酷真相：租房都不夠

▲南北薪水不一樣。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣近年物價飛漲，尤其外食族最有感，一天三餐花費大增，年輕人感嘆北部生活大不易，一名網友指出，發現同一家公司同個工作，南部跟北部的薪水居然差了5000元，原因則是物價、房價不同，讓她傻眼直呼「這是啥操作？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「一個月薪水多少才算夠」，強調沒有要戰南北，看到同一家公司同個工作，南部跟北部的職缺，居然差了快5000元，主要原因是兩邊的物價和房價不同，雖然之前也有看過有人在討論，但還是無法理解，「可以理解的是，現在的錢真不好賺」。

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貼文曝光，網友表示，北部房租貴，吃飯也貴，「北部租屋至少要5萬才能比較舒服，當然還是取決於自己要怎麼生活」、「台北市房租真的太貴了，1萬只能租鳥籠」、「北部飲料店都比南部多個10元，薪水多個5000很合理」、「差5000元租房子都不夠」、「北部飲料店都比南部多個10元，薪水多個5000很合理」。

也有網友認為，沒必要為了多5000元到北部，「才差5000元，不如回鄉下住家裡吃家裡」、「只差5000滿少的吧，我覺得沒有到差很多欸」、「才差5000根本不用考慮南北，單純看想待哪就行，差到5萬才有必須待哪的價值」。