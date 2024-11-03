美超微「安永辭職」風暴　郭明錤：地緣政治逼美方出手

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股美超微（Super Micro）身陷負責審計業務的安永會計師事務所（ Ernst ＆ Young，EY）閃辭風暴股價持續重挫逾45%，市值蒸發550億美元，天風證券分析師郭明錤預言，美超微停牌或退市風險提高，但在地緣政治考量下，美方不會坐視不管，可能會出手更換董事會成員。

郭明錤在個人「X」平台上指出，從過去經驗看，審計師/會計師辭職是很嚴重的事，Super Micro往最壞結局發展的機會越來越高，也就是停牌 （Suspension）或退市（Delisting），這將間接導致Super Micro的競爭力下滑且面臨更嚴峻的生存挑戰（對手都是一堆有錢有資源的大型製造商）。

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郭明錤指出，雖然Super Micro對AI伺服器產業的影響力已經逐漸式微 （GB200量產時程落後鴻海與廣達3–6個月），但這家公司還是擁有不錯的AI伺服器的設計與製造能力。從地緣政治角度，如果Super Micro遇到生存挑戰，美國政府應該不會希望看到Super Micro被中國企業收購，或是該公司員工跳槽到中國企業。

郭明錤說，如果推論是對的，或許可以看到Super Micro高層與董事會大換血，甚至不排除有進一步的企業間的整併出現 （想想AMD收購ZT的例子）。



美超微在台北時間11月2日收盤價報26.05美元，下跌3.06美元或10.51%，全周下跌45%，《CNBC》報導，美超微今年3月美超微曾飆至118.81美元的高峰，甚至獲列標普500指數成分股，且因該公司生產的伺服器搭載輝達（NVIDIA）的AI晶片，華爾街一度相當看好。