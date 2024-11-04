40萬投資人看過來！00679B公告第4季配息0.34元　年息4.6%

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國內掛牌規模最大、投資人數逼近40萬人債券ETF-元大美債20年(00679B)公告今年第四季預估配息，每股配發0.34元，以今（4）日平盤價29.39元計算，單次配息率1.15%，年化配息率4.62%， 11月14日公告確定配息金額，11月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。

元大投信指出，近期美債殖利率呈現震盪，帶動投資人於相對高殖利率位置積極買進，以最具代表性的00679B觀察，據證交所統計至10月31日，00679B於10月份淨申購逾237億，今年以來則累積淨申購逾1590億，已遠超2023全年約1,080億淨申購水準，債息收益與潛在資本利得持續推升債券ETF買氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在投資人數方面，據集保結算所統計至11月1日當週，00679B投資人數已來到39.9萬人，為國內投資人數最多的債券ETF，今年以來累積增加15.9萬人，其中平均持有市值千萬以上大戶自366人成長至1140人，透過債券ETF進行資產配置的大額資金投資人持續增加。

價格表現上，據彭博資訊數據，美債殖利率自2023年10月高點回落以來，受市場降息預期引導未再突破新高，顯示債市已脫離美國連續升息影響，轉為反映市場降息預期變化。而近期截至10月31日美國20年期公債殖利率約為4.6%，較美國9月FOMC會議啟動降息時約4%有所回升，則創造相對更具債息吸引力進場位置

00679B ETF研究團隊表示，美債由美國政府作為擔保，被視為無風險資產，是全球最重要的固定收益資產。從資產配置角度，美債ETF的配息屬於計入海外所得，適用個人最低稅負制，於750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，可作為現金替代部位，未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

