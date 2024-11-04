英特爾在以色列裁員　外媒爆輝達當地搶聘人才

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Globes報導，英特爾的裁員恰逢其競爭對手NVIDIA在以色列的大規模擴張，NVIDIA正在利用這一局勢聘用更多人才。

繼美國數千名同事被解僱後，英特爾以色列開發中心的數百名員工將於本週收到解僱通知。英特爾於8月宣布將裁員15%，預計裁員 15,000 至 17,000 人。其中7500人已經同意自願退休，英特爾也提供19個月的額外工資。

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英特爾目前在以色列擁有 11000 名員工，其中 7000 名在開發中心，4000 名在生產中心。數百名英特爾員工已接受該公司的自願退休計劃，另有數百名員工將於本週被解僱。

在英特爾裁員程序完成之前，外界界在關注，在以色列最大受益者是其主要競爭對手NVIDIA，透過檢視 LinkedIn 社群網路上的個人資料更新情況，2024 年至少有 30 名員工離開英特爾，加入NVIDIA位於 Yokneam 和特拉維夫的辦公室，其中包括在英特爾工作了一兩年的員工。這些員工包括核心處理器開發工程師、硬體架構專業人員、電力管理人員以及晶片設計軟體開發人員。

據估計，NVIDIA最近幾個月僱用的英特爾員工總數在60-90人之間，而且由於英特爾自願退休和裁員的浪潮尚未結束，看來NVIDIA將增加十幾名員工，使這一數字達到約100 人。

NVIDIA目前正在以色列進行大規模擴張，自今年年初以來已從其他公司和應屆大學畢業生中聘用了數百名員工。NVIDIA在 6 月 30 日的最新報告中稱，在以色列有 4000 名員工。

今年離開英特爾前往NVIDIA的員工大多是近幾個月才離職的，本月離職步伐加快。最近，一大批前英特爾員工跳槽到其他大型科技公司，包括蘋果、亞馬遜和英特爾子公司 Mobileye。

現有數據顯示，離開英特爾前往NVIDIA後，員工的薪資和薪資待遇正在提升。包括股票選擇權和獎金後，比英特爾平均高出33%，據 Levels.fyi 稱，英特爾和NVIDIA之間最大的差距在於股票選擇權。