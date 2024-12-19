▲中華電信助推數位轉型新高度！攜手東海大學打造AI智慧圖書館員。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

隨著AI與雲端技術的蓬勃發展，中華電信憑藉其強大的技術實力與創新能力，攜手東海大學打造AI智慧圖書館員。透過生成式AI技術，學生尋書效率大幅提升，館員負擔顯著減輕。此次合作展現了中華電信在數位轉型與AI應用領域的領先地位。

▲▼中華電信助東海大學導入智慧圖書館員，自動匹配查詢，師生輕鬆尋書效率翻倍。（圖／記者姜國輝攝）

東海大學的學生現在只需輕點幾下，就能輕鬆找到所需書籍，這全得益於中華電信協助導入的智慧圖書館員。透過Google Cloud強大的生成式AI技術，包括彈性部署的Cloud Run、高效搜尋的Vertex AI Search以及先進的Gemini模型，系統能以自然語言與使用者互動，提供即時、精準的圖書館資訊，不僅大幅提升尋書效率，也有效減輕了館員的負擔。

東海大學圖書暨資訊處圖資長楊朝棟表示，該智慧系統不僅改善了尋書效率，也大大降低了館員工作負擔。他表示：「智慧圖書館員自動進行查詢匹配，節省了大量時間。」此外，虛擬館員也提升了圖書館的服務覆蓋範圍，成為館內無時無刻的「助手」。

▲▼東海大學圖書暨資訊處圖資長楊朝棟表示，該智慧系統不僅改善了尋書效率，也大大降低了館員工作負擔。（圖／記者姜國輝攝）

中華電信資訊技術分公司副總經理林仲鑠指出：「人工智慧需要精準，必須經過有效的資料訓練與推論，確保查詢結果正確無誤。東海大學圖書館的資料量非常龐大，透過生成式AI結合人工智慧，顯著提升了圖書管理的效率。」

林仲鑠進一步表示，中華電信早在多年前便投入AI技術，並設立AI委員會，由總公司總經理擔任召集人，從內部測試起步，打造出成功案例後，再對外提供給客戶應用。此次導入的AI智慧圖書館員，是中華電信在AI與雲端領域多年的深耕成果之一，也展現了其靈活且高效的部署能力，幫助客戶在競爭激烈的市場中保持領先。

▲中華電信資訊技術分公司副總經理林仲鑠。（圖／記者姜國輝攝）

中華電信在雲端技術方面憑藉自建的CMCX多雲交換平台，高速連接hicloud、AWS、Google Cloud、Azure四大公雲，並結合CMP多雲管理系統，實現一站式管理四大公雲。另外，也能根據客戶的需求，協助建置AI解決方案，並部署到所需的雲端平台，為企業提供更高效的服務模式。

中華電信的AI技術與雲端解決方案，早已走在業界前沿。從生成式AI應用到多雲整合服務，中華電信持續協助企業與機構加速數位轉型，推動智慧製造、智慧醫療、智慧政府等多元應用，讓客戶在數位浪潮中站穩腳步。同時根據不同單位需求提供AI解決方案，確保服務質量、靈活度與競爭力，幫助客戶在競爭激烈的市場中保持領先。