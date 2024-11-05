慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

▲報稅示意照，非當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部北區國稅局今（4）日公告，有「小生意」賣家在電商平台上販賣日本動漫主題的盲盒公仔，只花18個月就滾出超過700萬元的交易額，引起國稅局注意，後續追查發現業者漏開發票、短漏報營業稅，連補帶罰52萬元。

國稅局表示，基於個案資料不便公開，無法透露是那個電商平台與那一款動漫主題的盲盒公仔熱銷，只能就營業稅漏報樣態說明。

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「這個小店家111年度下半年核定開發票，但對統一發票的認知不完整，造成疏漏。」稅務人員表示，在國稅局追查111年7月起至112年漏報營業稅後，業者有回頭檢視自己的報稅流程，補申報。

之所以會盯上這間盲盒公仔賣家，主要來自於稅務人員從財稅系統比對金流、物流資料之後發現「開出來的發票申報金額不合理。」因此追蹤，此案不是檢舉案。

依稅務圈推算，這個盲盒公仔網路賣家每月銷售額應有35萬元，屬一般獨資合夥行號，這次漏開發票，可處營業稅法第51條罰0.5倍，也可依稅捐稽徵法44條處發票漏開金額2%的行為罰，不過國稅局只在兩法條中從重擇處17萬元，而不是重疊處罰，業者連補帶罰金額共52萬元。

財政部北區國稅局表示，宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，各種療癒周邊商品買氣持續上升且價格水漲船高，業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，並透過實體店面或網路平臺進行銷售；該局提醒，以營利為目的，採進、銷貨方式並利用網路銷售自行進口貨物的網路賣家，經核定為使用統一發票的營業人，應開立全額應稅發票予買受人，並依規定報繳營業稅。