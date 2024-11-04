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台灣-聖露西亞夥伴關係商展　台灣館首辦台露AI論壇互動踴躍

▲我國駐露國大使陳家彦夫婦(左三、右二)偕露國總理皮耶(右4)、露國商工部部長希波萊特(右5)與台灣參展企業於台灣館合影。（圖／貿協提供）

▲我國駐露國大使陳家彦夫婦(左三、右二)偕露國總理皮耶(右4)、露國商工部部長希波萊特(右5)與台灣參展企業於台灣館合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我企業拓展聖露西亞與加勒比海商機，外貿協會於本月1日至3日於聖露西亞舉辦「第17屆台露夥伴關係商展」，帶領我14家企業組台灣館展出優質產品，並首度與聖露西亞貿工部合作，以「Shaping the Future of Business、Innovate、Integrate、Inspire.」為主題，辦理「台露AI論壇」，深化台露兩國邦誼，並加強兩國資訊合作的願景。

本屆台灣參展產品包括淨水處理設備、淨水濾材、三秒淨多功能清潔劑、除黴凝膠，及以機器學習(Machine Learning) 的技術進行大數據分析的服務等。本展另有65家露國業者參展，展品多元吸睛，3天展期計吸引約2千人參觀，台灣館的商品更為本展亮點，吸引眾多參觀人潮以及當地業者洽詢，促成商機美金74萬元。

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展覽開幕酒會由我國駐露國大使陳家彥與露國總理皮耶(Philip J. Pierre)、商工部部長希波萊特(Emma Hippolyte)共同主持，露國國家電視台並於現場實況轉播，氣氛熱絡。

陳家案陪同皮耶與希波萊特逐一參觀我參展企業攤位，由聖屏實業及海頡工業等業者分別解說其展品特色，該國貴賓對於我優質產品也讚嘆不已。

首度舉辦的「台露AI論壇」，展覽首日上午於聖露西亞Bay Gardens Beach Resort辦理，由陳家彥與希波萊特致詞揭幕。美商安普樂發公司台灣分公司執行長李建群以深入淺出的方式，分享AI如何提升個人化服務與生產效率。

專題報告後的提問時間，露國貴賓與業者紛紛舉手提問，詢問該如何正面因應人工智慧對於孩童教育的影響，賓客互動相當踴躍。

台灣館以優質產品和創新技術成為展場焦點，更為當地業者洽詢的重點。其中，聖屏實業及海頡工業的淨水濾材等產品深受當地民眾青睞。聖露西亞參展業者的展品則涵蓋美妝產品、手工藝品、紡織製品、食品、農產品等，展覽現場參觀人潮不斷，買氣湧現。

露國面積為616平方公里，約為台灣面積的57分之1，位於東加勒比海，擁有約18萬人口，主要經濟活動為觀光業及相關之服務業，為東加勒比海國家組織（OECS）及加勒比海共同市場(CARICOM)成員。

據我海關統計資料顯示，2023年我國對露國貿易額為127.3萬美元，其中我國對露國出口84.1萬美元，進口43.2萬美元。我國對露國主要出口產品包括：合成纖維絲紗梭織物、塑膠管及附件、測量用儀器及機器、電路開關等。我國自露國進口主要產品包括：鐵屬廢料、回收紙板、鋁屬廢料等。更多的經貿資訊，業者可至台灣經貿網查詢( https://info.taiwantrade.com/)，業者可多加利用外貿協會海外展團活動，拓展全球市場。

關鍵字： 台灣聖露西亞夥伴關係商展台露AI論壇

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