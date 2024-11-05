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永慶房屋用AI賦能經紀人！優化消費者購售屋體驗 減輕經紀人負擔

▲▼永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「i特助」能自動推薦客戶適合的房屋，減輕永慶房屋經紀人的工作負擔，贏得2024亞洲科技卓越獎榮譽。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著AI技術的普遍和成熟，導入AI技術以優化工作流程和服務，已成為企業保持競爭優勢的關鍵策略。永慶房屋用AI賦能經紀人，不僅幫助經紀人提升工作效率和服務品質；更幫助客戶快速找到理想房屋、實現成家夢，提升消費者滿意度。憑藉全面的AI智能服務，讓永慶房屋在房仲產業，持續保有卓越的競爭力，不斷擴張企業版圖。

AI賦能經紀人　生產力和細膩度雙雙提升

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，傳統的購售屋模式往往相當耗時，容易影響經紀人服務的效率。以找房為例，傳統的房仲經紀人需要耗費大量時間，針對消費者需求逐筆篩選適合的物件。但是AI技術能夠取代繁瑣的人工查找過程，如今永慶房屋經紀人只要透過「AI智能配對系統」，即可瞬間篩選出符合消費者需求的多項物件供其參考，大幅提升效率。

永慶房屋近來推出的「i特助」數位工具，讓智能化的找屋服務再次升級。透過AI虛擬助理，「i特助」能夠根據消費者需求，自動完成房屋推薦服務；消費者也能自行調整找房條件，由「i特助」重新篩選適合的房屋。實現找房服務自動化的「i特助」工具，還能提供行情查詢、房貸試算、追蹤社區等，一次滿足購屋歷程的許多服務。「i特助」不僅減輕永慶房屋經紀人的工作負擔、能夠同時服務多組客戶，強化服務量能；經紀人也能善用時間，投入在行情分析、稅務法規、產權調查等其他高度專業的服務環節，帶給消費者更細緻安全的體驗。

▲▼永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋用AI賦能經紀人，幫助經紀人提升工作效率和服務品質，讓永慶房屋在房仲產業，持續保有卓越的競爭力。

生成式AI一鍵渲染房屋照片　助屋主展現房屋優勢

近來生成式AI浪潮席捲各大產業，企業紛紛探索生成式AI的商業應用潛力。永慶房屋成功運用生成式AI技術，協助消費者加快購售屋決策。呂學堯分享，部分中古屋因老舊，房況照片較不吸引人，導致許多消費者未納入購屋考慮，也錯失了房屋的地段、坪效、生活機能等優勢。這種狀況也導致部分屋主為了加速出售，遂以低於市場行情的價格求售，造成財務上的損失。

為了幫助買賣雙方解決上述狀況，永慶房屋運用生成式AI開發「AI煥裝」服務，能夠根據屋況照片自動生成8種裝潢風格，幫助消費者想像房屋未來模樣。「AI煥裝」推出後獲得消費者的廣泛好評，許多買方客戶表示，該功能幫助他們順利找到理想房屋，經紀人也反映「AI煥裝」顯著提高客戶的賞屋意願，增加房屋成交機會。呂學堯補充，以往渲染照片大多仰賴人工進行繪製，難以大規模應用。生成式AI技術的導入，讓大批量的渲染工作成為可能，經紀人只需要一鍵，就能產出多張裝潢模擬圖片。提供消費者優質服務的同時，亦不增加經紀人的工作量，為消費者和經紀人達成雙贏。

▲▼永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋運用生成式AI推出「AI煥裝」，經紀人只需要一鍵，就能產出多張裝潢模擬圖片，提供給消費者做參考。

AI賦能　解放房仲經紀人的創新服務潛能

身處AI時代，永慶房屋透過開發智慧化、自動化的數位工具，建構高效的人機協作模式，大幅減少永慶房屋經紀人的工作負擔，讓他們得以專注於創新服務，進一步提高服務精確度和消費者滿意度；也幫助新加入永慶房屋的業務夥伴快速上手，專業程度不打折扣。消費者也因此可享有高效率、高品質的購售屋服務，讓購售屋體驗不斷升級。

呂學堯強調，永慶房屋將持續擴大AI技術的應用範圍，涵蓋更多工作及服務場景，釋放經紀人的寶貴時間，讓其從繁瑣的日常事務轉向高價值的細緻服務，確保永慶房屋保持產業領先地位，更引領台灣房仲業的創新發展。

關鍵字： 永慶房屋永慶房市訊息永慶必知小常識

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