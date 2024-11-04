投資海外房產小心有去無回！永慶房屋解析「小額投資高報酬」海外購屋詐騙

▲永慶房產專家提醒，海外購屋除了小心詐騙，還要評估三項風險。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

近年來海外投資房地產話題熱，不少網紅也跟上趨勢，拍片分享買房經驗。永慶房產專家提醒，不論是何種投資都應該選擇自己熟悉的標的，尤其房屋買賣總價高，容易成為詐騙集團吸金的渠道，小心購屋詐騙以外，也要考量海外買賣房產的三項風險，才不會讓投資血本無歸。

小心「低總價高投報」購屋廣告藏詐騙

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「資訊落差是民眾容易被海外不動產投資詐騙的主因。」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，詐騙集團利用民眾想小額投資、穩定獲利的心態，常見例如以百萬就能買房、一輛車買海外一間房子，以及便宜買進海外預售屋等話術，吸引對當地房市不熟悉的受害人溢價高買。實際上可能根本無法興建，或是投資百萬只能與多人合購一間房的狀況，讓投入的錢根本無法回收。

陳賜傑指出，詐騙集團還可能會偽裝為仲介業者，以購屋附贈物業包租代管，保證可穩定出租獲利，投資期滿再由賣方加價買回等誘因來騙錢；甚至組建實地考察團，到海外邊遊覽邊參觀銷售中心的包裝手法，降低買方戒心。等到民眾真的掏錢買房後，才發現原來是一場騙局，而詐騙集團早已捲款潛逃海外。目前台灣已出現好幾個受害案例，受害人都是到泰國、柬埔寨等地，購買不存在或蓋不成的房子，財損金額高達數十億元。

海外置產別跟風！先考慮這三項風險

如果有海外購屋需求，陳賜傑表示，除了小心防詐，還有以下風險得注意：

(1) 交易安全

台灣的房產交易法規較完善，有「價金履約保證」讓房屋產權過戶前，賣方不可擅動購屋款項，保障買方權益；預售屋買賣也有「履約擔保」制度，讓消費者可向建商要求履約完工。但海外購買房地產，恐怕都沒有以上履約保障，甚至很多人的簽約對象不是施工建商而是仲介業者，一旦建商倒閉或仲介業者捲款跑路，求償無門，投進去的錢怕是很難追討。

(2) 保證獲利話術

許多銷售案訴求保證獲利，以可收取高租金報酬為誘因來詐騙買方，但當地是否有租屋需求、持有房屋的隱藏成本，例如房屋稅、物業管理費等卻隱瞞不說。部分不肖仲介業者甚至高報房價再收取仲介費，民眾因為不了解當地房價行情，只能被兩面坑殺，或是用高價買到地上權產品。

(3) 財務抗險能力

投資最怕被套牢，很多人不敢冒險在海外買房，就是擔心買在匯率高點，不只租金收益減少，匯差也可能吃掉房價漲幅；如果買到條件不佳的房子，還可能增加轉手難度，卡住數百萬資金。另外，若是後續的管理與維護不佳，也可能衍生更多安全風險。

永慶講座助大眾認識房產詐騙

海外不動產買賣的糾紛多，詐騙吸金案規模更是驚人。陳賜傑提醒，如果對當地的不動產市場不熟悉，要謹慎考慮再決定，如果有投資需求，務必經由當地合法、有聲譽的仲介公司或建商交易，也不要將款項匯入私人帳戶，並確實了解屋況條件、合理的房價行情與相關保障，簡單來說，該做的功課不能少，才能避免上當受騙。

除了海外房地產投資詐騙，民眾在國內購售屋也可能遇到「假屋主、假買方、假行情、假債權與假中人」等五大房產詐騙手法。為提醒消費者小心防詐，永慶房屋在雙北市各鄰里舉辦「預防房產詐騙公益講座」，已舉辦至少400場次、協助破萬人提升防詐知識，還有不清楚的部分，永慶房屋於雙北市的直營門店，也歡迎民眾免費諮詢。