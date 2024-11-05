捷迅Q3EPS1.40元、前三季4.25元　營收季增16.48%、年增33.42%

▲捷迅今年營收成長逾三成，圖為公司董事長顧城明。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(5)日董事會後公告第三季合併營收14.08億元，季增16.48%、年增33.24%，每股盈餘(EPS)1.40元，累計前三季每股盈餘(EPS) 4.25元。公司說明去年第四季股本自3億提高為3.5億元，加上成本與費用都提高，因此EPS沒有與營收同步拉升。

不畏今年全球經濟因通膨升息及地緣政治等因素影響，捷迅積極拓展業務有成，與電商客戶穩定合作美、加地區外，更於今年第三季新增法國及澳洲地區的包機。

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捷迅充分掌握全球貿易變化，不斷滿足國際客戶群在進出口、空海運、陸路運輸等多項需求，自去年2月於印度清奈設立子公司後，正式於今年6月成立越南子公司，連續2年以最快速度達成使命，為客戶提供安心且信賴的全方位物流規劃，持續給予靈活專業的解決方案。

其中包括降低供應鏈成本及提升高效能等多元服務，也因在當地擁有豐富的關務處理程序的經驗，幫客戶克服報關上繁瑣問題，確保各類別貨品得以順利通關，越南團隊成員亦可運用流暢的中文與客戶溝通，方便與客戶討論以減少因語言障礙帶來的不便及困擾。

除此之外，第二季在美國西雅圖完成的併購案後，於第三季陸續新增冷鏈生鮮產品等客戶群，這使得捷迅不僅在電子產品以外，亦成功打進此新興市場，讓各項營運項目逐步挹注於集團整體表現上。



展望第四季為航空貨運出口的傳統旺季，捷迅表示公司秉持在貨運承攬業立足逾40年的穩健服務精神，以堅定的團隊合作默契、客製化的系統規劃、完整的全球網絡、挑戰成長的企業文化，搭配累積為許多國際知名客戶服務的經驗，加上經營團隊長期研究市場趨勢的洞察力，帶領同仁持續聚焦在追求營運成長的目標上。



捷迅將持續於新增設的印度、越南、西雅圖等據點上推動業務，位於美國達拉斯的保稅倉計畫也將預計於2025年第一季末完工啟動。

不論國際經濟如何牽動全球貿易，將搭配上游供應商於明年即將新增加的運能及航線，結合創新與卓越的空、海運、陸運及倉儲物流等服務，致力於提供整合型全方位物流運輸方案，完成客戶所交付的任務。