慧洋自結前10個月稅前EPS7.07元　船舶供給仍吃緊後市樂觀

▲慧洋自結今年前十個月每股稅前盈餘7.07元。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(5)日公告2024年10月合併營收為新台幣16.89億元，年增4.42%，自結獲利，10月單月營業利益5.41億元，稅前盈餘為4.97億元，分別年增25.33%與88.40%，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計前10月合併營收為新台幣173.99億元，營業利益60.57億元，稅前盈餘為52.77億元，自結每股稅前盈餘7.07元。

慧洋指出，10月份主要受到中國十一假期、以及中國祭出振興經濟政策尚未開始明顯發酵，影響亞洲一帶市場需求，加上美國總統大選在即，全球市場經濟觀望氣氛濃厚，影響實際貿易活動，使短期散裝日租運價與指數有壓，然10月份本業與獲利雖略有回檔，但公司營業利益率仍有32%。

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而公司仍樂觀中長期散裝市況，除了區域衝突反覆難解影響船舶航行路線外，日益嚴格的環保法規亦造成船舶需要減速、甚至拆解，再加上近年散裝新造船訂單不多，均使散裝運力供給面仍呈現吃緊狀態，而慧洋長期穩定一貫佈局節能船政策，2024年已完成交付4艘新船並已開始投入營運，明年則有2艘將提前交付，2026、27年則陸續有7、4艘，目前總計尚有13艘新船訂單。

舊船處分方面，今年陸續公告處分4艘船舶，尚有1艘預計在年底前正式認列入帳，總計獲利約3000萬美元，貢獻EPS約1.2元，未來將依市況陸續處分老舊船舶，維持慧洋船隊運力在最佳狀態。