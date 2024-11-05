宏碁資訊前三季營收獲利「均寫歷史新高」！AI與雲端助穩定成長

▲宏碁資訊總經理周幸蓉。（圖／宏碁資訊提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位雲端服務商宏碁資訊（6811）5日董事會通過今年第三季財務報告，第三季營收21.8億元，營業淨利1.78億元，稅後淨利1.4億元，因客戶增加採購雲端和資安產品與相關服務，營收及獲利均較去年同期成長，皆寫下同期新高。

宏碁資訊累計今年前9個月營收67億元，年增15%，稅後淨利4.4億元，年增11%；每股淨利（EPS）10.52元，第三季單季、累計營收及獲利均創下同期歷史新高。

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隨著生成式AI潛力展現，企業在深度數位轉型的過程中對雲端服務的需求持續上升，對數據治理、雲端加值服務及AI技術顧問的依賴也日益加深，雲端服務跟AI應用部署兩大需求持續增長，成為宏碁資訊業績增長的關鍵動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，AI真正展現價值的核心，在於AI資料的治理，透過完善的資料治理，企業可以確保數據的準確性、完整性和安全性，進而提高AI應用的可靠性。

周幸蓉說，宏碁資訊在推動企業與政府導入AI應用，應重視「負責任的AI」，從資料治理跟資安的角度思考，由小的場景開始體驗AI的價值，以顧問諮詢、加值服務、開發建置、維運服務等提供完善的客戶旅程，確保AI應用落地的成功同時，也進一步驅動了雲端服務需求的穩定增長。

宏碁資訊積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，持續關注「負責任的AI」的議題，從資料治理與資訊安全兩方面著手並自行開發「AI加速器平台」，協助企業解決龐雜的資料數據與管理資訊源的挑戰；「MDR異質資安託管平台」則持續優先納入有AI加值的原生資安產品，讓AI不僅為企業的戰術工具，未來更成為營運增長與業務驅動創新的重要戰略。