美超微「不確定年報提交時間」　盤後重跌23%

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

美超微電腦 (Super Micro Computer) 周二 (5 日) 盤後更新財年第一季財測 (截至 9 月 30 日) 並予以下調，雖再次澄清安永會計師委任稽核審計業務辭任風波不影響營運，但因年報揭露時間不確定，盤後股價重跌23%。

美超微公告最新財報前，美股正常盤中收漲1.67美元或6.42%，不過隨著年報提交時間出現不確定，至台北時間早上8點半左右，美超微股價來到22.51美元，較收盤價27.7美元再殺23.06%。

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美超微週二公佈了未經審計的季度業績，由於遲遲未發布年度財務報告，正面臨被納斯達克摘牌的風險。

上週，美超微的會計師安永會計師事務所辭職後，美超微股價暴跌。美超微面臨指控稱該公司存在會計違規行為，並且向受制裁的國家和公司運送敏感晶片，違反了出口管制。

在周二與分析師的電話會議上，美超微表示不會討論與安永決定辭職相關的任何問題，也不會討論公司治理問題。執行長梁見後表示，美超微正在積極聘請新審計師。

如果美超微未能在 11 月中旬之前向 SEC 提交年度報告，則可能面臨從納斯達克證券交易所下市的風險。美超微自五月以來就沒有報告過審計結果。

美超微表示，在截至9月30日的季度中，其淨銷售額在59億美元至60億美元之間。這低於分析師預期的 64.5 億美元，但仍年增 181%。美超微的業務最近一直在蓬勃發展，因為它的伺服器充滿了NVIDIA的人工智慧處理器。