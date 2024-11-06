聯詠Q3每股賺8.64元　預估Q4營收季減一成以上

▲聯詠科技。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯詠科技(3034)今日舉行法說會，並公布前三季合併財務報告，聯詠第三季合併營收為278.66億元，季增10.44%，年減3.68%，毛利率為39.74%，第三季稅後盈餘為52.58億元，季減2.41%，年減17.4%，每股稅後盈餘為8.64 元。

針對第四季業績展望，聯詠預期合併營收預計介於新台幣240億元至250億元之間，換算下來約季減 10-14%；毛利率預計介於37% 至40% 之間；營業利益率預計介於17.5% 至20.5% 之間。

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聯詠總經理王守仁今日在法說會中表示，儘管中國第四季推出舊換新政策帶來部分急單，但整體消費性電子回溫力道仍不足，加上淡季，預期第四季營收會季減約一成，不過展望明年，王守仁仍樂觀看待，認為AI手機及筆電有望帶動換機需求，聯詠也有不少新品推出，預期可以帶動明年成長。

聯詠前三季合併營業收入淨額為775.25億元，年減6.9%，前三季毛利率為40.62%，較去年同期毛利率41.97%，減少1.35 個百分點。第三季合併營業收入淨額為278.66億元，季增10.44%，年減3.68%；第三季合併營業收入較第二季增加，主要是OLED 新機的備貨需求所貢獻。第三季毛利率為39.74%，較第二季毛利率41.14%，減少1.40 個百分點，主要係部分產品的售價調整以及金價成本上漲影響所致。

聯詠前三季營業費用為146.02億元，去年同期為145.93億元，前三季營業淨利為168.9億元，去年同期為203.55億元。第三季營業費用為48.33億元，第二季為48.76億元，去年第三季為50.8億元。第三季營業淨利為62.41億元，第二季為55.04億元，去年第三季為71.43億元。

聯詠前三季稅後盈餘為155.41億元，年減13.61%，每股稅後盈餘為25.54 元。第三季稅後盈餘為52.58億元，季減2.41%，年減17.4%，每股稅後盈餘為8.64 元。