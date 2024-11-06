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遭經長轟炒股！雲豹能源發聲明駁斥　急喊「金管會可詳察」

▲雲豹能源教小朋友認識太陽能板資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲雲豹能源教小朋友認識太陽能板資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者高兆麟／台北報導

經長郭智輝今（6）日在國會公開指「雲豹是為了炒股票，講了很多不該講的話」引發各界熱議，雲豹能源隨後發出聲明，強調公司絕無炒股，並呼籲金管會詳察。

國民黨籍立委張嘉郡今在立法院經濟委員會上質詢郭智輝諮詢的能源專家，「該不會就是雲豹能源吧？」

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對此郭智輝隨即回答，「我在這裡鄭重的跟委員以及所有在場的貴賓報告，經濟部跟雲豹只有一個關係：雲豹僅向經濟部登記公司（註冊），但它不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司。雲豹是為了炒股票，講了很多不該講的話」。


以下是雲豹能源聲明全文：

駁斥炒股說! 雲豹能源專注綠能本業 配合政府推動淨零目標

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）自2016年成立以來，專注綠能本業並深耕台灣，落實企業社會責任，長期致力於公益行動，同時恪守本份、遵守法規，始完成企業上市之重大里程碑。

關於外界指稱「雲豹能源為炒股，講很多不該講的話」，引發社會輿論關注，雲豹能源鄭重說明，本公司運營及資金運用一切正常，公司財報均為公開資訊，可供大眾檢視。

針對外界所講之炒股事宜，雲豹能源為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利之工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股之情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

有關菲律賓投資一事，隨世界供應鏈對綠電需求提升，雲豹能源多年前便領先產業積極拓展海外事業計畫，配合南進政策加速布局，近年將台灣發展再生能源模式快速複製到日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等海外市場並成功發展，絕無政府赴菲買綠電建議來自「雲豹專家」一說。

雲豹能源長年致力邁向聯合國SDG 7「確保所有的人都可取得可負擔、可靠的、永續的，以及現代的能源」永續發展目標前進。因此，企業自始專注再生能源本業，實踐綠色經濟和低碳永續家園願景，致力推廣國內綠能普及化，以全力配合蔡前總統、賴清德總統宣示台灣2050淨零轉型、經濟部「能源轉型」，以及環境部「淨零綠生活」等政策目標。

為展現配合政府推動淨零轉型決心，雲豹能源不僅追求產業創新與進步，更強化企業社會責任，深耕偏鄉教育、支持基層運動、推動全民節能減碳等多元公益行動以回饋社會，種種貢獻外界有目共睹。

盼社會大眾了解雲豹能源配合政府推動2050淨零目標，在能源轉型路上之努力，透過公益行動深耕地方，幫助台灣跟上世界淨零潮流，以致力永續發展為最大前提。

關鍵字： 綠能雲豹能源炒股指控公益行動淨零目標

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