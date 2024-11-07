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川普喊調高關稅恐加劇通膨　貨櫃三雄臉綠

▲萬海，萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統大選由共和黨川普勝出，重返白宮成為美國第47屆總統，他在選前說要加重關稅政策，恐會引發通膨加劇，全球主要航運股昨收跌，貨櫃三雄今（7）日股價表現疲弱，其中萬海（2615）盤中一度跌逾4％最多，長榮（2603）、陽明（2609）一度跌逾3％。

隨著川普勝選，市場聯想到關稅政策加重，恐會造成通膨更加嚴重，市場短暫反應之下，進一步造成航運股價走跌，馬士基（Maersk）收跌6.37％、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）收跌9.96％。

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業界人士指出，川普要等到明年1月中旬後才會就任，在這之前貨櫃航運的量還是會有，但這不僅是船運貨量的問題，主要還是牽涉到政治層面非常複雜，且考量到美東罷工問題尚未解決，明年1月中是否會順利簽約還是未知數，加上農曆年比較早，貨主觀望的時間不多，美國運價或許有望獲得支撐。

業界人士說，美東美西這周運價小幅修正，下周應該也可以支撐住；5月時都有一波因為關稅搶艙的出貨潮，若是這波要擔心、要搶艙，應該11月中下旬就會開始，11／15應該有機會漲價，但幅度可能不大，Q4淡季不淡。

此外，捷迅（2643）總經理孫鋼銀也認為，美國總統大選對市況影響不大，川普當選的狀況可以預期，航商應該早就已經做好準備，雖然關稅會影響通膨，但是貨量不會消失、會轉移，只是看從哪裡出貨，因此整體來說川普當選對航運沒有太大影響。

關鍵字： 航運股川普關稅通膨長榮

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