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黃仁勳、馬斯克為人形機器人掛保證　台灣2大優勢有望成製造大國

人形機器人有機會成為AI下一個殺手級應用，吸引輝達、微軟、OpenAI等科技巨擘相繼投資。（達志影像）

▲人形機器人有機會成為AI下一個殺手級應用，吸引輝達、微軟、OpenAI等科技巨擘相繼投資。（圖／達志影像）

圖文／鏡週刊

人類夢想已久的人形機器人，有望成為AI（人工智慧）下個殺手級應用，引發美、中兩強加入競逐，近期包括美國新創Agility Robotics和Figure AI，先後獲得輝達、微軟（Microsoft）、亞馬遜與OpenAI等科技巨擘投資，中國業者更一次展出多款人形機器人。

本刊調查，隨著特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布2年內大規模量產人形機器人後，中國宇樹科技今年也搶推人民幣9.9萬元（約新台幣40萬元）的人形機器人試水溫。著眼商機即將爆發，台廠供應鏈也積極卡位備戰，特別是從組裝代工、AI視覺領域搶先布局。

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8月21日，「北京世界機器人大會」熱鬧登場，來自全球各地的廠商，展出20多款人形機器人，大秀泡茶、翻跟斗、彈奏樂器、寫書法等才藝，就連北宋大文豪蘇軾都被拿出來大作文章，請到現場吟詩作對，擬真的臉部表情，吸引眾人目光。

其中，最受矚目的特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus也未缺席，雖說現場沒展示機器人的功能，但從官網影片中，可以看到Optimus無論在走路的順暢度、外型，以及抓取的能力都有大幅提升。「特斯拉較其他製造商擁有絕佳的定位，可以透過機器人本身的運算效率有能力實現量產。」今年4月馬斯克 （Elon Musk）在法說會上告訴投資人，Optimus最快可能在明年底上市，售價可能在2萬美元左右，讓機器人更容易走入家中。

中國在人型機器人投入腳步相當積極，今年已有業者搶先量產、販售相關產品。（翻攝自北京市政府官網）

▲中國在人型機器人投入腳步相當積極，今年已有業者搶先量產、販售相關產品。（圖／翻攝自北京市政府官網）

無獨有偶，日前AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳語出驚人表示，「未來個人將擁有類似《星際大戰》R2-D2或C-3PO的機器人當個人數位代理。」此話一出，馬斯克隨即在社群軟體X發文，貼出「True」字，完全認同黃仁勳的觀點。

面對迎面而來的機器人商機，日前未能來台出席工研院院士授證的黃仁勳，更直接在致詞影片一語道出台灣的新機會，說道「下一波科技浪潮是機器人技術，而機器人技術對台灣是千載難逢的機遇。」。

「人形機器人是AI最佳載具，很大的動能來自於AI崛起。」台達電機電事業群運動方案事業部總經理黃群皓向本刊提出他的觀察。有別於過去工業型機器人，通常需要撰寫程式讓機器人動起來，有了AI，人形機器人可以更加迅速地反映肢體動作、五官感受等，變得更有「人味」地進行判斷和行動。

一名本土知名電機大廠專家也表示，台灣組裝代工實力堅強，在伺服馬達、相位控制器，以及AI伺服器也是關鍵零組件供應商。若將每個環節整合，絕對可卡位成功，只要出海口夠明確、夠大，台廠大舉投入只是時間問題。

根據中國山西證券的一份人形機器人報告就顯示，將特斯拉的Optimus零組件大致拆分成3大系統，分別為控制系統、感測系統和執行系統（如同關節般的存在，負責機器的移動），只要能卡位3大系統就有商機。

其中，在感測端台廠則有AI視覺辨識技術業者所羅門鴨子划水多年，因黃仁勳在今年COMPUTEX大秀AI機器人合作名單後，一炮而紅。而在此之前，所羅門早有3、400個AI視覺應用案例落地，在全球機器人場域中遍地開花。

▲人形機器人重點廠商最新進展，點圖表可放大。


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【決戰人形機器人1】炒菜、摺衣服、居家照護樣樣來　大廠驚爆：專用人形機器人年底面世
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關鍵字： 鏡週刊機器人黃仁勳馬斯克AI

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