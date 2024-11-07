今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（7）日公布今（2024）年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，維持與去年相同，為中信銀、台北富邦商業銀、國泰世華銀、合作金庫銀、兆豐銀以及一銀等6家銀行。

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前邀請中央銀行、財政部及存保公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行之系統重要性得分，並指定D-SIBs。

[廣告]請繼續往下閱讀...

按上述管理辦法及令釋規定，被金管會指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年年底前平均提列2%額外法定資本要求，及2%內部管理資本要求(為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，目前6家D-SIBs的內部管理資本係自2022年至明（2025）年分4年提列完成)，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合各年度年底之最低資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於今年申報第二支柱壓力測試之結果，符合兩年度之合格標準。

D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。

