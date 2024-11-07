雲豹能源遭經長認證「炒股」　金管會：依規查核

▲金管會。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

日前經濟部長郭智輝拋出到菲律賓設綠電廠，把所產出的綠電運回台灣一事，昨（6）日在立法院面對在立委關切這個構想是否與雲豹能源有關？他公開批評：「雲豹能源為了炒股而講了很多不應該講的話」，對於郭智輝「炒股」說法，金管會證期局主秘尚光琪表示，證交所對於所有有價證券交易，都交易監視制度，查有不法，就會按照相關辦法處理。

對於郭智輝「炒股」說法，雲豹能源反駁，公司專注綠能本業 配合政府推動淨零目標，自2016年成立以來，專注綠能本業並深耕台灣，落實企業社會責任，長期致力於公益行動，同時恪守本份、遵守法規，始完成企業上市之重大里程碑。

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雲豹能源鄭重說明，運營及資金運用一切正常，公司財報均為公開資訊，可供大眾檢視，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股之情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

對於郭智輝點名雲豹能源涉及炒股，尚光琪今日在金管會例行會議上說明，證交所對於股市有價證券設立監視制度，若有異常狀況會依相關規定辦理，目前都依監視制度在了解及查核；當然，如果有涉及炒股，就涉及證交法是有刑責，金管會就會移送檢調。