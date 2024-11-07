鳳凰旅遊Q3獲利寫12年來新高　每股賺1.34元

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

鳳凰旅遊（5706）公告Q3財報，單季稅後淨利為1.08億元、EPS為1.34元，寫下12年來新高，累計今年前3季稅後淨利年增112％，EPS為3.05元，已賺贏去年全年。

鳳凰Q3單季營收為8.41億元，年增約10％，歸屬母公司稅後淨利為1.08億，年增約85％，EPS為1.34元，創12年來新高。累計前3季合併營收為22.87億元，年增41％，歸屬母公司稅後淨利為2.45億，年增112％，EPS為3.05元。

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鳳凰表示，Q3為傳統暑假旺季，旅遊需求持續成長，相關影響團體的票價、住宿、遊覽車等供給趨於穩定，風險變數減少；前3季成長歸功於疫後旅遊需求暢旺，主力路線如大歐洲地區、遊輪、日本等區域皆有所表現。

鳳凰指出，Q4主要為秋冬賞楓、賞雪季節，推出日本鳥取賞楓包機及歐洲、美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，加上歐洲河輪包船、公司行號獎勵旅遊團等，有望持續帶動成長；另剛結束的ITF台北國際旅展也創造2.4億營收，將挹注Q4及明年Q1業績。

此外，鳳凰董事會通過恢復集團已實施約20年、但因疫情期間暫停的員工持股信託，將更優化福利內容，依職級公司提撥獎勵金2000元至6000元，並於12月開始實施，公司持續努力提高薪資及福利待遇，為吸引人才投入創造更多機會。