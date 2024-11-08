美國AM市場增溫　台灣經貿網赴「美國汽車售後服務展」搶商機

▲台灣經貿網積極推薦說明後，買主認真填寫採購商機資訊。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

美國汽車售後服務展(AAPEX)本月5日至7日於美國拉斯維加斯Caesars Forum凱撒論壇會議中心盛大展出，該展為全美第一大汽車零配件展，是汽配業者拓銷美國及美洲的重要展覽。根據調查，美國汽車售後市場預計到2028年將達到 4940.1億美元，年成長率估3.08%，台灣經貿網帶領25家優質汽車零配件業者以產品型錄共同展出。

美國為全球最大汽車售後服務維修(AM)市場，亦為台灣汽配產業最大出口國，佔我國汽配出口比重超過五成。近年因應美國汽車維修費和車貸利率走升，加上平均車齡延長，副廠(AM)零組件可出險理賠，帶動汽車AM維修零件需求。

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台灣經貿網協助我商搶攻汽配市場缺口，帶領包含大邁佳科技機車把手及前擋車殼、匯聯實業氣動衝擊扳手、亞洲交通點火線圈等業者型錄現場展示，並同步推廣「台灣經貿網汽配專區」(auto.taiwantrade.com)近3千家廠商、6萬3千項產業型錄線上同步展出。

展出首日即吸引來自美國、秘魯、巴拿馬等多國買主駐足詢問，買主對台灣汽配產品展現高度興趣，亦有意加入台灣經貿網會員，與平台中業者媒合。

來自美國汽車維修與保養廠Cowboys Rebuilt Suspension的買主Roy表示，面對自中國進口汽車零組件的不確定性，正在尋找能替代的台灣產品供應商，而台灣經貿網客製化商機服務能個人化推介適合的供應商，相較於傳統名單開發可省下不少時間及金錢，相當符合需求。

本屆展覽展示區包括汽車維修零組件、傳熱設備、再製造、電子商務及國際館等，因應國際需求亦將環境友善落實於展出規劃，除新增Sustainability永續專題的演講，曝光亮點環保產品趨勢，也擴大辦理電動車相關應用產品說明會及趨勢演講。

今年來自超過40國2500家汽配製造商及供應商共同展出，預期有來自130國超過4萬7千高階汽配專業人士參觀，包含獨立維修保養商、汽車零組件經銷商等。

由經濟部國際貿易署指導，外貿協會營運的台灣經貿網taiwantrade.com是凝聚最多台灣出口廠商資訊的國家級B2B入口網站，是國外買主搜尋台灣產品的首選。

我商可運用多達14種語系的專屬外銷網站，向全球買主展示台灣產業的優勢外，同時可運用線上交易功能，讓全球買主直接線上下單，採購樣品零時差。此外，透過台灣經貿網提供的視訊採購服務，更可以跨越時間與空間限制，高效、節費且省時媒合買賣雙方，貿協歡迎加入會員，一起開拓線上B2B生意，免付費客服專線請洽0800-506-088。