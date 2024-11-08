ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

保瑞10月營收20.89億元、年增85.94%　連7個月創新高

▲▼保瑞董事長盛保熙。（圖／記者高兆麟攝）

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

保瑞藥業（6472）公告10月自結合併營收達20.89億元，年增85.94%，連7個月創下單月歷史新高。今年1~10月累計自結合併營收155.89億元，營收較去年同期大幅成長28.64%，亦創下累計同期歷史新高；單月及累計營收雙雙創下保瑞自成立以來歷史新高。

保瑞表示，10月營收成長動能主要來自旗下子公司Upsher-Smith （USL）產品組合中營收成長最快、獲利最好，用於治療嬰兒點頭式痙攣的VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型穩定成長。保瑞今年第二季完成 Upsher-Smith 併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥 VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路成功打入美國品牌學名藥市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，在10月底收購 Pyros 後，保瑞也將vigabatrin「即用型」口服液納入旗下，進一步將旗下全球銷售業務的目標市場，由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的505(b)2 新藥組合，加上原本USL就有的口服懸浮液劑型與口服型粉末溶液，成為目前美國市場中唯一同時擁有 vigabatrin三款劑型的藥廠。
 

關鍵字： 保瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

NVIDIA股價創高！市值飆至115兆元　穩居全球最大企業

NVIDIA股價創高！市值飆至115兆元　穩居全球最大企業

在川普確認當選美國總統後，NVIDIA也跟著股價飆新高，市值也因此來到3.6兆美元，換算下來約新台幣115兆元，目前已經穩超蘋果成居世界第一。

2024-11-08 09:40
家登系統升級遞延出貨　10月營收3.89億元、月減35.9%

家登系統升級遞延出貨　10月營收3.89億元、月減35.9%

家登精密(3680)今日公佈10月營收為3.89億元，月減35.9%，年減25.2%家登表示，由於進行系統升級，因此出貨暫停十天，遞延至隔月出貨；今年累計營收54.58億元，與去年同期成長約28%，已超越去年全年度營收。

2024-11-08 09:18
保瑞10月營收20.89億元、年增85.94%　連7個月創新高

保瑞10月營收20.89億元、年增85.94%　連7個月創新高

保瑞藥業（6472）公告10月自結合併營收達20.89億元，年增85.94%，連7個月創下單月歷史新高。今年1~10月累計自結合併營收155.89億元，營收較去年同期大幅成長28.64%，亦創下累計同期歷史新高；單月及累計營收雙雙創下保瑞自成立以來歷史新高。

2024-11-08 09:12
快訊／台積電漲20元至1085　台股開盤大漲199點

快訊／台積電漲20元至1085　台股開盤大漲199點

美股4大指數漲多跌少，台股今（8日）以23608.11點開出，指數大漲199.29點，漲幅0.85％。

2024-11-08 09:02
美國AM市場增溫　台灣經貿網赴「美國汽車售後服務展」搶商機

美國AM市場增溫　台灣經貿網赴「美國汽車售後服務展」搶商機

美國汽車售後服務展(AAPEX)本月5日至7日於美國拉斯維加斯Caesars Forum凱撒論壇會議中心盛大展出，該展為全美第一大汽車零配件展，是汽配業者拓銷美國及美洲的重要展覽。根據調查，美國汽車售後市場預計到2028年將達到 4940.1億美元，年成長率估3.08%，台灣經貿網帶領25家優質汽車零配件業者以產品型錄共同展出。

2024-11-08 08:21
船公司未來5周取消68個歐美線航班　11／15歐洲線再漲1千美元

船公司未來5周取消68個歐美線航班　11／15歐洲線再漲1千美元

德魯里(Drewry)統計，在第45至第49周內(11月4日至12月8日）5周間，貨櫃船公司已經宣佈取消歐美線68個航班，原共有693個預定航班，取消率約10%；攬貨公司指出，船公司透過控艙減班，全力拉升歐洲線明年1月新長約價，已通知本月15日歐洲線運價要再調高1000美元，屆時每大箱(40呎櫃)要收5500美元。

2024-11-08 08:20
鴻準刷7年新高！　網憂「出貨訊號來了」：跟緯創一樣節奏

鴻準刷7年新高！　網憂「出貨訊號來了」：跟緯創一樣節奏

美國大選川普當選，激勵鴻海集團股價走勢看漲。其中，鴻準（2354）的股價近期大漲，波段漲幅高達4成，7日漲停鎖死。網友在PTT上熱議鴻準明年的兩大業務推手，大讚「鴻準怎麼輸？」。不過也有網友透露「這節奏跟緯創起漲一樣」，預測「8日開高走低空軍日，主力先賺一波」。

2024-11-08 07:56
台積電也受影響！掌握40%市場流動性！外資進出如何牽動市場？

台積電也受影響！掌握40%市場流動性！外資進出如何牽動市場？

過去幾年，外資進出已成為台股行情的重要指標，許多投資者觀察外資的買賣超數據，作為判斷市場走向的依據。根據統計，外資持股約佔台股市場40%，因此外資資金流動會直接影響大盤走勢，並牽動個股的表現，尤以台積電等大型權值股受顯著影響。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，深入探討外資在台股市場中的影響力。

2024-11-08 07:03
Fed降息1碼輝達創新高！標普、那指寫紀錄　台積電ADR漲回200美元

Fed降息1碼輝達創新高！標普、那指寫紀錄　台積電ADR漲回200美元

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股標普500指數、那斯達克指數再創新高，延續美選後的樂觀漲勢。台積電ADR（TSM）大漲4.12％、收201.19美元，重回200美元大關。另外輝達（NVDA）漲2.25％、收148.88美元，創下歷史新高。

2024-11-08 06:03
六角前3季每股賺4.17元　「小金雞」王座前10月營收年增10.65％

六角前3季每股賺4.17元　「小金雞」王座前10月營收年增10.65％

六角（2732）及子公司王座（2751）同步公告Q3財報及10月營收，六角前3季EPS為4.17元，10月營收下滑6.46％；王座前3季EPS為3.48元，前10月營收年增1成。

2024-11-07 22:00

讀者迴響

熱門新聞

即／美股三大指數開盤皆漲　台積電ADR漲4%

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

收「董事長特助」面試邀約！過來人曝：賺2間雙北房

今彩539開出頭獎800萬！幸運兒在新北市

兆豐銀開打詐第一槍！非實名制社群拒投廣告

川普概念股！　3兆美元國防航太商機是最大亮點

鴻準亮燈刷7年新高　外資看好「2主力業務」目標價喊115

美科技大咖賀川普勝選　2人仍未表態

鴻準刷7年新高！　網憂：跟緯創一樣節奏

89萬股民淡定！00940一張配40元　一日填息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366