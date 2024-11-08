川普2.0來襲！　外媒點名投資市場「五大」輸家和贏家

▲川普2.0來襲。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

川普在美國總統大選，將在明（2025）年1月重返白宮，其強勢作風也讓外界猜測誰會是政策贏家及輸家，歐洲新聞《Euronews》歸納出市場中美國小型股、俄羅斯資產、特斯拉、比特幣，以及美國銀行業為五大贏家；至於五大輸家分別為再生能源業、中國股市、歐元、美國國債，以及德國汽車製造商。

報導指出，川普當選美國總統，其立張保護主義立場預計將使國內生產商受益，更高的進口關稅將提高外國競爭對手的成本，美國小型企業獲得競爭優勢，將成為贏家之一。

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其次是俄羅斯資產，市場認為，川普上任美國可能放寬對俄羅斯的製裁，推動莫斯科證券交易所 （MOEX）應聲上漲3.3%，俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 上漲 4%，俄羅斯主要金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 上漲超過 3%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是川普的支持者，他在川普的勝選演講中得到了認可，在保護主義更強的美國政府的領導下，川普再次推動對中國、歐洲電動車徵收更高關稅中受益，特斯拉可能會免受國際競爭的影響。

日前川普宣布打算結束「卡馬拉對加密貨幣的戰爭」，這意味著的政府將為數位資產提供更有利的監管環境，川普放鬆金融市場（包括加密貨幣）管制，也讓比特幣上衝到75,000美元的歷史新高；此外，川普的政策帶動美國銀行交易收入且擴大利差，因此帶動美國銀行股 富國銀行、花旗集團以及美國銀行等美國主要銀行股漲勢。

另報導表示，川普的政策預計將減少對綠色措施的補貼，他勝選之後，First Solar、Enphase Energy，以及NextEra Energy股價重挫，反映出市場對聯邦政府對再生能源支持力度減弱的擔憂，再生能源業者成為川普重返白宮之後輸家之一。

而在川普的保護主義貿易政策下，中國出口商面臨更高的美國關稅，對從中國進口的商品可能徵收60%的關稅，港股、中國最大電動車製造商比亞迪應聲下跌反應加徵關稅壓力。

經濟學家川普的政策可能會加劇通膨，促使聯準會採取更緊縮的貨幣政策，預期美元將走強，投資者湧向美元尋求避險，造成歐元匯價回貶。

川普政府的財政計劃可能會使美國國債增加7.75兆美元，將債務與GDP的比率推高至 143%，造成美國10年期公債殖利率上漲逾10個基點至近4.5%，反映美國借貸需求增加，為公債資產價值下跌壓力。

美國可能針對進口汽車課徵更高關稅的預期，為德國汽車製造商帶來了沉重壓力，保時捷、寶馬、賓士和大眾的股價分別下跌6.5%、6.4%、5% 和4.9%，川普的貿易保護主義可能進一步削弱歐洲汽車製造商獲利能力。