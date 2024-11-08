女生找對象「條件是工作穩定」！　一聽他月薪47K、見紅休秒閃人

▲女生希望另一半工作穩定。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會列出交往條件，希望可以找到理想的對象，一名男網友表示，最近認識一位女生，並對她產生好感，進一步了解後，女生希望另一半「工作穩定」，他便表示自己在老牌企業工作，月薪4萬7千元，女生竟然搖頭閃人，讓他很困惑。對此，網友笑喊，「你穩定出門工作，她穩定在家耍廢」。

男網友在PTT發文，「女生說『工作穩定』是什麼意思？」女生提到理想對象應具備「工作穩定」的條件，他便開心直呼「我有喔」，在一家老牌企業上班，月薪4萬7千元且見紅就休假，工作環境穩定，未料對方聽完後直接搖頭離開，讓他疑惑女生所謂的「工作穩定」究竟指的是什麼？

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貼文曝光，網友認為依現在的物價、房價，47K確實偏低，「47K其實蠻少的，跟你結婚可能要喝西北風嗎」、「現在低標是年薪300萬了吧」、「你這個薪水不要說養女友，想買房都很難吧，除非你家有好幾棟可以繼承」、「月薪47K還敢結婚喔」。

其他網友則笑喊，「47K是要怎樣穩定出國啦」、「有房有車年薪500萬才叫穩定」、「穩定給她錢花」、「穩定每周都可以吃大餐，每月都可以出國」、「穩定提供金援」、「可以的話希望你每月給10萬以上」、「就是女方穩定不用工作」。

根據主計總處統計，2022年全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，平均數為69.3萬元，以目前全體受僱員工約817.1萬人來看，等於有一半的人平均月薪不到4.3萬元，但也有一半的人月薪超過4.3萬元。另外，若以性別來看，2022年女性全年總薪資中位數為48.1萬元，男性全年總薪資中位數為55.7萬元。