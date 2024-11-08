雲端發票活動「獎品暫停」發放原因曝光　須配合調查局辦案

▲左起：台北國稅局局長吳蓮英、賦稅署署長宋秀玲、財政部政務次長李慶華、財政資訊中心副主任謝明峯為「雲端種樹趣 e起集點數」活動向外說明記者會資料照。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「雲端種樹趣 e起集點數」出現4人重複中獎爭議目前正在調查局台北市調處追查當中，台北國稅局向外公告，系列活動「AI人氣王比賽」獎品600元禮券暫停發放，引發外界批評「黑箱」，據了解，給獎是因為要配合調查局追查暫停，待查明後就會核發。

至於外傳得獎者名單不會公告，熟知活動流程人士表示「沒有這個做法」，並指出，這項活動並不是抽獎，而是網路票選人氣王給獎，台北國稅局對得獎者名單一樣會在調查局釐清爭議以後公告，確定後當然會公布並且會通知得獎者。這是一般標準的作業程序，以私訊方式通知得獎者也是程序之一。

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台北國稅局臉書上公告，8月所舉辦的「AI繪圖人氣王比賽」，原定在10月25日活動結束以後一周公告得獎者，不過台北國稅局轉載活動粉專資訊指出，「得獎名單暫緩公布，公布日期未定，未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。

至於「雲端種樹趣 e起集點數」活動4人重複中獎爭議部分，財政部政務次長李慶華先前已對外說明，除了釐清中獎人非活動相關人員親屬之外，財政部已針對該活動進行檢討、法務部調查局也接手調查中，在全案釐清前，4名中獎人暫不發放獎品，也不會重新抽獎。

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