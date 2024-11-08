600張雲端發票全槓龜！他算出「1數據」驚：中獎真的變難了

▲越來越多人使用雲端發票，中獎率也因此變低。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

雲端發票活動「雲端種樹趣e起集點樹」因4人重複中獎被質疑黑箱作業，讓財政部出面解釋合法且因4人積極參與而有提高中獎率，但目前中獎率難以計算。臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」就表示，不少民眾哀號，雲端發票越來越難中獎，是因為越來越多人使用載具，中獎機率從0.0033掉到0.0026。

粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」發文，政府提倡環保，鼓勵消費者使用雲端發票，並推出「雲端發票專屬獎」，不過今年不少人抱怨，載具越來越難中獎，甚至有網友累積600張雲端發票，卻依然未能中獎。

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粉專指出，每期固定抽出206萬6030組雲端專屬獎項，但雲端發票數量逐年增加，中獎率不斷下降。2023年，雲端發票開出的總數超過47億張，相比2022年增長9億張，導致中獎率從0.0033%降至0.0026%，「每一年都開出更多發票，但獎項卻維持少少的200多萬組，中獎機率自然就被稀釋掉」。

不過，粉專表示，雖然中獎機率降低了，但換個角度想，的確越來越多人使用雲端發票，加入環保的行列，也是好事一件。

貼文獲「數感實驗室 Numeracy Lab」授權轉載。