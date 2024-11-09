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職缺薪資未達5萬禁寫面議　勞動部114年啟動修法

▲▼求職者,新鮮人,講座 。（資料照／記者張一中攝）

▲求職者、示意圖。（圖／資料照）

文／中央社

推動薪資透明化，政府將調高職缺薪資揭露門檻，經常性薪資未達新台幣5萬元都須公開薪資範圍，預計明年啟動修法。根據勞動部推估，調至5萬元後可涵蓋90%的初任人員職缺。

現行就業服務法規定，雇主招募或僱用員工時，若提供職缺的經常性薪資未達4萬元且未公開揭示或告知薪資範圍，違者將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

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薪資揭露法規從民國108年上路至今門檻從未調整過，行政院日前召開經發會委員會延續會議，要求勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至5萬元。

事實上，在最低工資每年調升情況下，勞動部內部就啟動討論，認為薪資揭露門檻應該調高，也有不少立委提案，認為薪資揭露門檻應以最低工資的1.75倍來訂定，就可隨最低工資年年調整。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，當初訂定薪資揭露門檻是考量初任人員薪資議價能力較弱，因此訂定基本薪資揭露門檻以保障薪資權益，當時在立法院經討論最後決議以4萬元為基準。

吳淑瑛指出，若以前一年度106年初任人員平均薪資2萬7055元來計算，1.48倍約為4萬元，因此這次也以112年初任人員平均薪資3萬5000元來計算，1.48倍為5萬1800元，取整數5萬元作為門檻。

吳淑瑛也說，以5萬元薪資門檻來對照112年的初任人員薪資分布，可涵蓋90%以上的初任人員職缺，達到當初保障初任人員薪資的立法目的，預計明年啟動修法，薪資揭露範圍也將持續以5000元為基準。

關鍵字： 薪資透明化職缺薪資揭露修法初任人員政府政策

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