台積電美國廠傳「12月初完工」！外媒：拜登、川普將同框出席

▲晶圓代工龍頭台積電赴美設廠。（圖／取自WUNDERSTOCK）

記者閔文昱／綜合報導

市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，不過經濟部長郭智輝6日就曾表示，台積電12月會有個「很好的典禮」。對此，外媒也指出，現任美國總統拜登與即將上任的川普，以及台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家都將共同出席，見證這個台積電海外擴廠的重要里程碑。

根據《電子時報（Digitimes）》報導，完工典禮預計於12月6日舉行，但確切日期仍可能調整。典禮除了現任總統拜登與即將上任的川普外，亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）、台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家和財務長黃仁昭也將出席。

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事實上，這座晶圓廠的完工與啟用，不僅對台積電來說是一個重要的里程碑，也對拜登與川普兩位美國總統具有深遠的意義。拜登政府曾通過《晶片法》，致力於將半導體生產帶回美國本土，而台積電的亞利桑那廠正是這一政策的重大成果。

另外，川普雖然曾批評《晶片法》相當糟糕，但他也將繼續推動美國半導體產業的發展。此次典禮的召開，將是兩位總統在美國總統大選後首次同台亮相。

台積電在亞利桑那州的投資計畫包括設立三座2～4奈米晶圓廠，總投資金額高達650億美元（約台幣2.09兆元）。其中，一廠將導入4奈米製程，預計於2025年初量產，月產能達2～3萬片；二廠將導入3奈米製程，月產能規劃為2.5萬片；三廠則將採用2奈米或更先進的製程，預計於2030年前完成。

對於未來的發展，台積電已經獲得美國政府66億美元的直接補助，並可能獲得50億美元的融資，以及高達25%的稅負抵減，這些補助將有助於台積電在美國的生產計劃，並將進一步推動美國半導體產業的發展。不過，隨著川普即將上任，他對於《晶片法》與台積電的立場將如何影響這些計劃，仍有待觀察。