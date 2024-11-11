【廣編】聲寶台南廠全廠啟用落成　打造全台最大家電生產基地

▲聲寶台南廠全廠啟用，陳盛沺總裁（左７）與台南市副秘書長尤天厚（右7）及貴賓們共同剪綵。

【廣編特輯】

圖、文／聲寶提供

聲寶公司於台南安南區建構台南廠，於今(11/11)舉辦全廠啟用儀式，同時擴大辦理2025新品發表會。聲寶總裁陳盛沺、副董陳盛泉及總經理許經朝帶領員工祈福，並邀請台南市長黃偉哲、經發局長林榮川及策略夥伴貴賓共同觀禮剪綵。黃偉哲在陳盛沺的陪同下，參觀引進自德國、日韓技術的冰箱產線，對於聲寶願意深耕台灣投資台南的決心，深感敬佩，也期待未來鄰近台南廠的「橘青春安南園區」能夠帶來地區繁榮，開啟台南新紀元。

2018年聲寶開始興建台南廠，第一期工廠廠區建置在2020年完成，空調、洗衣機產線陸續投入。2022年啟用二期倉儲大樓，而今(2024)年研發大樓完工，同時導入超過12.5億冰箱產線設備。新產線具備高度自動化的特性, 可提高生產效率及精度，讓品質更加穩定。歷時七年耗資超過30億，打造生產、研發、製造、及物流的全方位研發製造家電基地，是台灣近年最大的家電投資案。隨著台灣製造業逐步外移，聲寶始終堅持在地製造，希望將生產的根留在台灣。唯有如此，才能提供台灣消費者最完整的在地服務及永續經營。

在產品方面，今年聲寶持續推出「健康精品」定位系列新商品。「星美滿」冰箱除了有「極光鈦」光觸媒抑菌科技、「-3度C」微凍保鮮室，還升級大屏觸控LED控溫面板、增量43%蔬果箱設計，符合台灣民眾使用習慣。針對小宅風潮的興起，聲寶也推出寬度僅60公分的「星漾美滿」系列冰箱，日系美觀簡約，冷藏空間維持480公升以上，甫上市就引起年輕都會客群高度關注。本月傳出捷報「星愛情」洗衣機，「洗劑智慧投入」系列榮獲2025台灣精品獎，再加上MIT 金選獎及信譽品牌金獎，為業界唯一「三金洗衣機」，此外今年洗衣機新品陣容也加入滾筒洗衣機，提供消費者更多選擇。而一向以音質見長的「聲寶轟天雷」電視，結合QLED畫質，推出聲寶Mini QLED 系列，消費者能以超值的價格享受到高畫質高音質，通路及各大三C部落客紛紛主動推薦。

2025年聲寶集團展望具體實踐「智造未來、聲寶精彩」，除了家電持續開創佳績外，瑞智精密、東源物流及莞固餐飲等多角化經營，加上近年持續推廣的「橘青春」熟齡產業，聲寶集團未來必定更豐富、更精彩。同時公益贊助不落人後，上週(11/8)聲寶女子高爾夫球順利落幕，TPBL新球季持續贊助新北國王籃球隊，聲寶期盼為台灣帶來更多的精彩美好。