分析／富邦投信併日盛　搶下賴政府首宗金融合意併購案

▲左起富邦投信副總陳世宗、富邦投信副總游玉慧、富邦金控副總樓瑾文、富邦金控副總鄧森文。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

富邦金（2882）今（11）日晚間代子公司富邦投信公告董事會決議，將以現金對價吸收合併日盛投信，台灣併購與私募股權協會副理事長駱秉寬認為，富邦投信整併前後市場排名都維持第4，但因「全現金、合意併購」兩大特點完全符合主管機關喜好，有望成為總統賴清德上任後，首宗金融合意併購案。

駱秉寬指出，市場預期賴政府首宗金融整併案，應是台新金（2887）與新光金（2888）合意併購，不過由於中間遇到中信金（2891）搶親、新光金勞資協商等議題尚待釐清，「新新併」合意併購雖都經兩家公司股東會同意，至今尚未能向金管會遞件申請。

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富邦金重訊中指出，子公司富邦投信將以全現金交易方式取得日盛投信100%股權，預估每股合併對價介於新台幣46.23元至52.42元間，預估合併價金總金額介於新台幣18.03億元至20.44億元間。

「100%現金而且是合意併購，這是主管機關較喜歡的模式。」駱秉寬指出，非合意併購若涉及換股，證券市場容易出現股價的浮動和連動，也會影響投資人的股東權益，有時還會陷入「炒股」的爭議中，這是主管機關所不樂見的，因此這個模式也較容易成為未來修法的方向。

專家指出，富邦金過去因收購日盛金，間接從日盛金子公司日盛證手中取得20%日盛投信股權，不過在主管機關不樂見一家金控同時持股兩家同質性過高的公司下，富邦投信再多走一步路併下日盛投信，也能符合主管機關的期許。

至於日盛投信現有約100名員工的權益，富邦投信表示，將致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦投信及日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。