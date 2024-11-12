快訊／台積電跌25元至1060　台股下殺逾380點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（12日）以23276.76點開出，指數大跌252.88點，跌幅1.07％，隨後跌勢擴大，下殺逾387點至23142.08點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1060元，跌幅2.3％；鴻海（2317）下跌2.5元至217.5元；廣達（2382）下跌5.5元至319.5元；陽明（2609）上漲0.4元來到72.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.05元至9.52元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲304.14點或0.69％，收在44293.13點；標準普爾500指數上漲5.81點或0.1％，收6001.35點；那斯達克指數上漲11.98點或0.06％，收在19298.76點；費城半導體指數下跌134.13點或2.54％，收5156.39點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44293.13 ▲304.14 ▲0.69% S&P500 6001.35 ▲5.81 ▲0.1% NASDAQ 19298.76 ▲11.98 ▲0.06% 費城半導體指數 5156.39 ▼134.13 ▼2.54%

資料來源：證交所