ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

▲▼中租迪和總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中租總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

編按：中租-KY（5871）今（12）日數度摜跌停，至上午10點47分，最低報130.5元，成交量逾3.65萬張，為上市公司成交量第4大，同屬租賃業的裕融（9941）也跌逾半根，兩檔「難兄難弟」從過去「存股資優生」成為「存骨標的」，3大關鍵原因一次看。

裕融與中租在因高利率導致壞帳攀升，資產品質下滑，動搖投資人信心。高股息已不等於穩定回報，投資人應謹慎評估股價波動及風險控管策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕融與中租這兩間公司在疫情時期因需求增長而股價飆升，以穩定的股利回報吸引了許多投資人。然而隨著經濟環境轉變，這些曾被視為「定存股」的公司如今正面臨壞帳風險的嚴峻挑戰。在高利率的背景下，壞帳問題不僅對其資產品質造成衝擊，還動搖了投資人對這類穩定收益股的信任，導致股價連續下滑。

一、高利率環境與壞帳增加
高利率時代下，借貸成本的增加使企業和個人負擔的壓力提升。裕融與中租作為租賃公司，主要收入來源之一是提供放款服務，當利率提高後，不少借款人因無法負擔更高的利息，出現還款困難，導致壞帳率上升。例如，中租在「中國市場」的放款延滯率已攀升至4%，影響其收入與資產品質。而裕融則預先提列呆帳，以應對台灣市場的潛在風險，這反映了公司對壞帳風險的警惕。

二、地區差異與資產風險
中租在中國的放款業務受到經濟增速放緩、房地產危機等多重因素的影響，放款延滯情況顯著。由於中國近年面臨的經濟結構性調整，加上疫情後民間消費及企業投資轉向保守，使得該市場的壞帳風險加劇。相較之下，裕融的中國業務比例較低，但其在台灣市場的消費金融業務也面臨資產品質下降的壓力。特別是在消金領域，如分期付款和車貸市場，壞帳風險逐漸增加，這對公司未來收益穩定性帶來隱憂。

三、壞帳預提：防患於未然還是成長阻礙？
面對壞帳增加的情勢，裕融與中租選擇提列呆帳準備金，以應對未來潛在的壞帳壓力。裕融總經理許國興指出，提列呆帳主要是基於保守的經濟預期，若未來經濟情勢改善，這些預備金可以回沖，成為新的收入來源。然而，預提呆帳的策略也會短期內壓低公司的獲利，降低股東的分紅收益，對於投資人來說，這是一個需要審慎考量的風險。

四、投資人的應對建議
壞帳問題是租賃業面對的結構性挑戰，高利率時代下壞帳風險難以短期內消除。對於希望在裕融與中租這類公司中持股的投資人，應特別注意以下幾點：

1、觀察壞帳率變化：投資人應密切留意公司公布的壞帳率及資產品質報告，特別是放款延滯率的變化。若壞帳率持續攀升，這可能預示公司未來獲利將進一步受到影響。

2、審慎評估股息率的吸引力：高股息的誘因可能會因為壞帳風險而減少，當資本損失超過股息收益時，總回報會被侵蝕。因此，投資人應避免過度依賴股息率，而忽視股價與資產質量的變動。

3、適時設置停損點：面對不確定的市場環境，設置合理的停損點可以幫助投資人減少損失，避免在股價持續下跌時被套牢，而目前中租-KY、裕融均尚未出現落底跡象。

裕融與中租的壞帳問題揭露了在高利率環境下租賃業的脆弱性，過去被視為穩定收益的「定存股」如今正面臨資產品質下降的風險。隨著高股息不再等於穩定回報，僅依賴股息收益的投資策略已難以應對當前的市場挑戰，切勿看著低本益比就進場布局。在此背景下，投資人應加強對壞帳風險與公司財務健康的審慎分析，投資人能有效降低潛在風險，在動盪的市場中保護資產價值。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權《東森新媒體ETtoday》刊載，不得轉載

關鍵字： 中租-KY裕融租賃

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比特幣挑戰9萬美元　唯一一檔連結ETF 00909 飆新天價

比特幣挑戰9萬美元　唯一一檔連結ETF 00909 飆新天價

美國總統大選落幕，川普確定重返白宮，比特幣聞訊大漲挑戰9萬美元歷史新高，國內唯一一檔連結比特幣的ETF國泰全球數位支付服務（00909）也跟著水漲船高，今（12）日盤中最高報36.59元，為掛牌以來天價。

2024-11-12 13:00
外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

台股逼近24000點高位，外資11日淨空單增加到51698口，首突破5萬口，創下歷史新高，投資人是否該居高思危？國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資空單部位由很多面向組成，包括避險、套利，淨空單口數來到5萬多口水位，投資人可能偏向審慎些，畢竟指數已經逼近10月23723點這個高位，但沒必要做過度偏空解讀。

2024-11-12 11:13
中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY（5871）昨（11）日法說釋出前景保守看待，今（12）日開盤跳水摔落至130.5元跌停價，租賃三雄除中租-KY外，包括裕融（9941）、和潤企業（6592）跟進下跌，跌幅近半或超過半根跌停板。

2024-11-12 11:37
台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響TSMC營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

2024-11-12 09:22
勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查，次長陳明仁今天說，會去釐清、正面處理，有系統梳理事情來龍去脈，降低未來發生的風險。

2024-11-12 12:40
3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

殖利率上升推動債券ETF買氣增溫，為增加債息現金流規劃多元性，並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B)，一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。

2024-11-12 11:46
中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

編按：中租-KY（5871）今（12）日數度摜跌停，至上午10點47分，最低報130.5元，成交量逾3.65萬張，為上市公司成交量第4大，同屬租賃業的裕融（9941）也跌逾半根，兩檔「難兄難弟」從過去「存股資優生」成為「存骨標的」，3大關鍵原因一次看。

2024-11-12 10:59
神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

工業電腦廠神達（3706）受惠北美大客戶資料中心業務，帶動10月營收達71.48億元寫下單月歷史新高，近日股價也連番上漲，繼前一天跳空漲停鎖至59.4元到終場，12日也開高走高拉半根，來到63.5元、大漲近7%，短短一小時成交量就突破20萬張，居上市成交量第一。

2024-11-12 10:37
交不出業績！「千億級」房企確定下市　股票慘淪壁紙

交不出業績！「千億級」房企確定下市　股票慘淪壁紙

曾經市值逾人民幣1000億元（下同，約新台幣4500億元）的祥生地產，11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。中國政府9月底提出更強的救市措施，對深陷財務危機的房企來說仍是緩不濟急。

2024-11-12 13:23
「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克　停止交易

「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克　停止交易

德國電動空中計程車製造商 Lilium 驚傳破產危機！總公司近日發出公告，由於旗下兩家德國子公司申請破產保護，那斯達克（Nasdaq）已正式通知將在6日起暫停Lilium的股票及認股權證交易，並啟動除牌程序。

2024-11-12 10:51

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

快訊／台積電跌25元至1060　台股下殺逾380點

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

王文潮夫婦合贈台塑、南亞、台化股票給兒子王泉龍　市值8300萬

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

新新併再卡關！　吳東亮延遲送件

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366