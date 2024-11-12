比特幣挑戰9萬美元　唯一一檔連結ETF 00909 飆新天價

▲國泰全球數位支付服務ETF 00909經理人楊庭杰。（圖／國泰投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統大選落幕，川普確定重返白宮，比特幣聞訊大漲挑戰9萬美元歷史新高，國內唯一一檔連結比特幣的ETF國泰全球數位支付服務（00909）也跟著水漲船高，今（12）日盤中最高報36.59元，為掛牌以來天價。

自11月5日美國大選以來，比特幣價格已經上漲了約30%，周二在亞洲早盤交易中達到了89599美元的歷史新高。

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00909在2022年7月13日成立，追蹤 「 Solactive 全球數位支付服務指數」 ，因投資全球加密資產交易所、挖礦、 GPU 晶片等產業 為目前全台唯一與虛擬資產 、比特幣相關的 ETF，第一大持股MicroStrategy(7.55)是全球持有最多比特幣的上市企業、其他成分股像是Robinhood羅賓漢(加密資產投資平台)MARATHON(最大比特幣挖礦公司之一)、Coinbase(美國最大加密貨幣交易所)。

00909基金經理人楊庭杰表示，數位貨幣及相關產業近期受惠雙重利多，激勵基金表現，其一是美國大選，美國下一任總統川普聲勢如日中天，市場從大選後開始加重反映「川普交易」，因川普曾公開力挺比特幣，揚言當選後，要將美國打造成「比特幣世界強權」。

其二是降息循環開啟，美國從9月、11月開始展開降息步伐，機構多半預測12月還有降息一碼的空間，美企業放貸壓力得到緩解，可望有更多資金投入投資市場，預期比特幣在川普2.0帶動下，不再只是短線操作的工具，更加具備長線上行的潛力。

00909今年以來從22.43元一路飆升到35.38元，最重要的原因就是成分股和數位資產和相關產業息息相關，00909追蹤指數為「 Solactive 全球數位支付服務指數」，投資全球加密資產交易所、挖礦、 GPU 晶片等產業，為目前全台唯一與虛擬資產 、比特幣相關的ETF，金管會已於9月底開放專業投資人複委託投資外國虛擬資產ETF，但台灣市場目前投資標的仍少。

00909第一大持股MicroStrategy(基金占比7.55%)是全球持有最多比特幣的上市企業、其他成分股像是Robinhood羅賓漢(加密資產投資平台)、MARATHON(最大比特幣挖礦公司之一)、Coinbase(美國最大加密貨幣交易所)等，股價表現都和比特幣走勢高度相關。上週(11/8)貝萊德比特幣現貨ETF單日淨流入13億美金，創下新高，00909近期成交量也有放大趨勢。

