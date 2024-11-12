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裕民前三季獲利37.44億元、年增104.8%　EPS4.45元

▲裕民航運6.4萬噸超輕便型散裝船。（圖／裕民提供）

▲裕民前三季獲利37.44億元，年增104.8%，EPS4.45元。。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(12)日公告第三季營收44.68億，年增14.6%，季增7.3%。營業毛利率為39.5%，歸屬於母公司之稅後純益15.53億元，年增103.3%，季增28.0%，EPS1.84元。累計前3季營收124.78億元，年增19.9%，營業毛利率為32.8%，歸屬於母公司之稅後純益37.44億元，年增104.8%，EPS4.45元。

公司指出，今年第3季全球鐵礦石裝載量較去年同期增長了3%，由於礦商VALE營運效率的提升、新產能的重啟和新項目的啟動，巴西運往中國的長水路裝載量較去年同期增加了5%。此外，從西非出口運往中國的鋁礬土，也貢獻了海岬型船舶長水路的延噸海浬。

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第3季全球煤炭裝載量同比增長了2%。受惠於良好的天氣和較高的生產配額，印尼的裝載量增長了10%。儘管中國國內煤炭產量提高和水力發電量增加，中國煤炭需求仍維持高位。

第3季全球穀物裝載量較去年同期增長了6%，其中阿根廷和美國的裝載量分別增長了51%和33%。由於亞馬遜河水位偏低導致玉米裝載延誤，巴西的裝載量下降了8%。

今年1至9月，中國海運乾散貨進口量年增率7%，為了保障糧食和能源安全，中國維持了強勁的進口需求，其中煤炭進口量較去年同期增加12%，穀物較去年同期增加5%、鋁礬土進口量年增率更高達14%。

根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率5.2%，遠超過過去10年(2013-2023)平均2.8%。主要乾散貨貿易(延噸海浬)：鐵礦砂、煤炭和穀物預計分別將成長5.8%、5.0%和6.6%，次要乾散貨成長率為4.4%。下半年度為礦商出貨旺季，巴西礦商VALE今年第三季鐵礦石產量創下自2018年第4季以來的新高，較去年同期成長5%，更將今年鐵礦砂產量目標由原先的上限3.2億噸調升至3.3億噸，反映營運穩定性及資產可靠性持續改善，樂觀看待市場。

今年巴西大豆出口可望創下2000年以來的紀錄，來到1.06億噸，北美穀物出口預計也將成長11%，來到1.42億噸。受惠於中國進口需求增加，幾內亞鋁土礦出口量今年預計將成長14%，來到1.34億噸。

Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長3.2%。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅10.2%，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少32%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.62年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

蘇伊士運河因為戰事的中斷預期將會延續到2025年，也將影響船隊營運效率並增加船舶延噸海浬。另外，CII營運碳強度指標的上路，今年1至9月散裝船平均航行速度來到10.9節，為歷年新低，且較2008年平均減少20%，這也將減少市場船舶運力，有助支撐船舶運價。

裕民今年截至目前已交付3艘6萬4千噸極限靈便型(Ultramax)新船，2025、2027和2028年分別尚有1艘及各2艘6萬4千噸新船將投入營運，這些營運模式更具彈性的小船將成為公司營運的生力軍。裕民目前營運中船隊計有70艘，船隊總噸位中有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數38%，散裝船隊平均船齡僅有6.3年，為市場平均船齡12.4年的一半，同時，裕民船隊中有93%船舶符合營運碳強度(CII)指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力提升。同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。

關鍵字： 裕民前三季獲利37.44億元、年增104.8%　EPS4.45元

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