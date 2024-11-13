稅收超徵估逾4000億　財長：普發6000元確定沒辦法

▲財政部長莊翠雲資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部長莊翠雲今（13）日在立法院財委會中指出，初估今年稅收超徵逾4000億元，但沒有到5000億，立委賴士葆詢問是否「再還稅於民？」莊翠雲以「這恐沒有辦法」、「確定沒辦法」回應。

莊翠雲指出，去年全國稅收超出預算數3800億元，中央2800億元，今年應該會超過4000億元，初估沒法達到5千億元，超徵金額優先還債，今年已還1158億元，除了依法還了歲課收入的5％，還多還8億元，12月會再多還，而且今年要借的錢也沒借。

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另外，莊翠雲也表示，依先前財委會決議，如果稅收超徵，超徵部分要再加還5％，加上有歲出要執行，因此會盡力還，但是不是可還到6％的水準，還要再精算。

財政部公布今（113）年前10月全國稅收達3兆2951億元，提前達到全年度目標，超出預算數、即俗稱超徵615億元，官員指出，今年受惠AI熱潮，支撐台股交易量能，證交稅表現非常亮眼，上市櫃上半年獲利也增加超過3成，這部分會挹注營所稅暫繳稅款，加上央行升息，利息所得扣繳稅款也會增加。

依賦稅統計資料顯示，10月全國稅收及中央政府稅收都已提前達到預算目標，接下來綜合評估影響稅收正、負因素後，預估今年全國稅收將高出預算數4000億元，中央政府稅收預估將高出3000億元。