呂政璋上任3天閃辭台灣金聯董座　財長：我不認識這個人

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣金聯董事長呂政璋上任3天後閃辭引發熱議，財政部長莊翠雲今（13）日被問及周邊單位人事案時公開表示「我不認識這個人」，但也坦言呂政璋突然離職可能對行政團隊造成困擾，莊說：「我們也尊重他的選擇。」

行政院日前核定現年69歲、任期還有2年才屆滿的施俊吉免任台灣金聯董事長，改由不具金融背景的前雲林縣農業處長呂政璋接任，引發施俊吉抨擊「擋人財路」、「小蘿蔔頭卡肥缺」等爭議，施俊吉甚至在交接典禮上直接放砲「不知為何離開」，並憂心北港工業區土地（原萬有紙廠）被賤賣。

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呂政璋就任當天原以「蘿蔔越小越好吃」回應抨擊，更強調自己「是一個開疆闢土大戰將」，要幫助泛公股事業、台灣金聯成功再轉型，找到創新之路，不料交接未滿72小時就遞出辭呈，還向外感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」。

國民黨立委李彥秀質疑台灣金聯人事案，詢問莊翠雲「是誰決定？有無包括行政院長、總統？」

莊翠雲表示，這是經過全面考量大家一起做討論，財政部所屬部分是要行政院核定，核定機關是行政院。她說：「我不認識這個人，也不可能從我認識的人裡面來找」，但對於相關人選會從相關資歷經驗進行了解，會了解他經歷及過往事業辦理情形。

此外，莊翠雲也表示，呂政璋個人要辭職，財政部當然尊重，莊翠雲說：「他可能對行政團隊造成困擾，我們也尊重他的選擇。」