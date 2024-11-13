AMD證實全球裁員千人！　Q3財報發布後股價跌逾13%

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

超微（AMD）在數位匿名網友於線上論壇爆料後確認，該公司決定裁減4%員工，以便將資源投入成長力最高的機會上；而另一些貼文聲稱4%員工將被解僱，估計受影響員工有1000名，AMD第3季財報公告後股價已跌逾13%。

根據《Wccftech》 12日報導，匿名網友在職場社交平台Team Blind的貼文，AMD決定裁減員工，有網友說接到裁員通知很意外，但優渥的資遣費緩解了遭解雇的衝擊。

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四名匿名網友透露，自己或同事已受到裁員行動影響，數篇貼文宣稱，AMD決定裁減1000名員工，以目前總人力約2萬6000人估算，約4%的人受影響。

AMD發言人對Wccftech確認，裁員行動是為了將「資源投入我們最大的成長機會」。不幸的是，這些行動會導致AMD全球人力減少4%。AMD承諾會善待受影響的員工，協助他們度過轉換期。

報導指出，AMD 裁員傳言是在公布好壞參半第三季財報之後傳出的，儘管該公司第三季的營收和利潤分別成長了 17% 和 34%，但本季 75 億美元的營收指引低於分析師預期的 75.4 億美元。

AMD在美股12日交易以下跌3.72美元 或2.52%、143.63美元作收。AMD於10月29日美股盤後公布財報，公布後至今AMD已下跌13.6%。