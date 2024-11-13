快訊／比特幣突破9萬美元大關　今年漲超100%

▲比特幣。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普勝選後，加密貨幣比特幣（bitcoin）的價格不斷飆升，於台灣時間13日深夜10時30分許，正式突破9萬美元（約292萬元新台幣）大關，年漲超過100%。
據悉，自11月5日美國大選以來，比特幣價格不斷上漲，從6.9萬美元一路飆升至9萬美元上漲30%，現報90310.12美元。
▲比特幣。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普勝選後，加密貨幣比特幣（bitcoin）的價格不斷飆升，於台灣時間13日深夜10時30分許，正式突破9萬美元（約292萬元新台幣）大關，年漲超過100%。
據悉，自11月5日美國大選以來，比特幣價格不斷上漲，從6.9萬美元一路飆升至9萬美元上漲30%，現報90310.12美元。
關鍵字： 川普 ﹑ 比特幣 ﹑ 總統選舉 ﹑ 投資 ﹑ 加密貨幣
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國泰永續高股息ETF（00878）預計下周一（18日）除息交易，今（13日）正式公告每股配息0.55元，維持月初首公告水準，00878今年四次配息全數出爐，合計配發2.01元，以今（13）日的收盤價22.92元計算，年化配息率約8.8%，由於短線股價拉回，加上除息逼近，今日再見逢低買盤，00878今日也居台股ETF成交量之冠。
2024-11-13 15:04
證交所今（13）日公告10月台股定期定額戶數表現，「護國神山」台積電（2330）雖在10月創下1100元天價，但投資人無力上車，導致單月定期定額戶數大減8700戶，在台股20大定期定額標的中衰退最多；另外鴻海（2317）; 中信金（2891）與富邦金（2881）是20檔主流定期定額中，「唯3」單月正成長的個股。
2024-11-13 14:53
10月ETF定期定額排行榜揭曉，有7檔高息型與7檔海外型，市值型則有6檔，不過有「國民ETF」封號的季配型國泰永續高股息（00878）首見衰退，且交易戶數大減逾2818戶，由於同屬高息的月配始祖復華台灣科技優息（00929）戶數也大減3742戶，元大台灣價值高息（00940）月減1061戶，市場關注高息ETF產品是否退燒。
2024-11-13 16:14
長榮航（2618）今日公告Q3財報，Q3單季及累計前3季合併稅後淨利都寫下歷史新高，前3季每股賺3.98元。
2024-11-13 16:05
知名半導體分析師陸行之今日發文表示，英特爾不但AI GPU/ASIC 沒有什麼份額，連電腦x86 CPU份額都逐季，逐年流失給AMD，但AMD說 AI GPU 毛利率比公司平均低，他認為是公司在唬弄投資人。
2024-11-13 15:29
超微（AMD）在數位匿名網友於線上論壇爆料後確認，該公司決定裁減4%員工，以便將資源投入成長力最高的機會上；而另一些貼文聲稱4%員工將被解僱，估計受影響員工有1000名，AMD第3季財報公告後股價已跌逾13%。
2024-11-13 13:21
中租-KY（5871）繼昨（12）日以跌停價收盤後，今（13）日續開低盤，一度下挫逾4%，惟股價力守在現增溢價125元，而外資也連六賣，持股比例降至5成以下。
2024-11-13 11:35
台積電（2330）設備供應鏈成員之一銳澤實業（7703）今（13）日正式掛牌上櫃，以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，漲幅38.75%，開盤9秒就來到168.5元高價，漲幅逾4成，中籤戶開盤就賣，最多可賺進4.85萬元。
2024-11-13 11:13
低掛出每公克2728元的價位，刷1個月新低，統計自川普確定當選以來，黃金存摺近6個交易日每公克報價已跌逾108元，跌幅超過3.8%，交易員大嘆「成也川普、敗也川普」。
2024-11-13 10:20
財政部長莊翠雲今（13）日在立法院財委會中指出，初估今年稅收超徵逾4000億元，但沒有到5000億，立委賴士葆詢問是否「再還稅於民？」莊翠雲以「這恐沒有辦法」、「確定沒辦法」回應。
2024-11-13 12:15
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