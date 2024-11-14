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抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購　報酬率逾3成

▲三商餐飲。（圖／記者廖婕妤攝）

▲三商餐飲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，今（14）日起辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以13日興櫃收盤價94.4元計，抽中可賺2.35萬元，報酬率逾3成。

三商餐飲今日起至11／18辦理公開申購，實際承銷張數為1216張，每股承銷價為70.88元，將於11／20抽籤、11／26掛牌上市，以13日收盤價94.4元計，抽中1張可賺約23520元，報酬率約33％。

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三商餐飲Q3單季合併營收為16.59億元，年增10.5％，稅後淨利為6622萬元，年減43.8％，EPS為1.1元；今年前3季合併營收為47.82億元，年增10％，稅後淨利為2.52億元，年增6％，EPS為4.18元，已賺贏去年全年。

三商餐飲以三商巧福牛肉麵起家，目前旗下共11個品牌、逾400家店，未來預計每年規劃開出1-2個新品牌，展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里3大品牌為主，為搶佔自行料理的市場，三商巧福推出3款冷凍調理包，並於三商家購（2945）旗下美廉社獨家銷售。

此外，聯發科旗下小金雞ITH-KY（6962）也將在11／26掛牌上市，同樣今日起至18日辦理公開申購，實際承銷張數為8200張，每股承銷價為39.65元。

ITH-KY原為驅動晶片設計大廠奕力，後被併入聯發科旗下晨發公司，於5年前獨立，旗下產品目前廣泛被應用於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，今年上半年稅後淨利為15.3億元，EPS為3.11元；累計今年前10營收為190.35億元，年增1.92%。

關鍵字： 三商餐飲上市公開申購營收新品牌

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