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千元「AI妖股」跌剩零頭　有不能說的秘密

美超微創辦人梁見後近期陷入財報風波、股價持續創低。（圖／方萬民攝、取自鉅亨網）

▲美超微創辦人梁見後近期陷入財報風波、股價持續創低。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「這是我們歷史上最強大的季度之一，接下來12個月DLC（直接液體冷卻）成交量至少上升10倍！」美超微電腦（Super Micro Computer, SMCI）創辦人梁見後11月6日在電話會議上，用緩慢台式英文向全球投資人報好消息，預估新一季銷售可介於55億至61億美元間，毛利率13.3%，但這財報未經會計師審核，當天SMCI股價盤後再大跌17%，台灣時間13日收盤價21.66美元。

SMCI可說是最瘋狂的AI妖股，兩年前股價約40美元，去年初翻倍到80美元，今年1月飆上280美元，3月翻筋斗直上1229美元，五個月後一份興登堡機構放空報告出爐，股價中箭落馬，10月跌到400多元，1股拆10股後，股價更一路跌不停，尤其10月底安永會計師事務所請辭「跳船」，SMCI跌剩20元出頭，與3月的天價相比，可說是腰斬再腰斬。

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如今，美超微因未能在8月29日提交年度財務報告，納斯達克交易所要求11月16日前提交，或給予完善計畫，否則將面臨停牌或下市危機。不過，台灣業者向CTWANT記者透露，「美超微被困住的原因，恐怕是那件『不能說的秘密』。」

因美中貿易戰，美國商務部近期持續向半導體公司出手。（圖／摘自雷蒙多社群平台X）

▲因美中貿易戰，美國商務部近期持續向半導體公司出手。

美超微是全球前三大伺服器品牌業者，由嘉義出生、台北工專電機科畢業後赴美求學的梁見後於1993年所創，同一年，黃仁勳創辦輝達，兩家公司車程僅15分鐘，創業初期相互扶持，今年6月的COMPUTEX 上，兩人以國英台語三聲道互相讚美並吐槽，黃仁勳更笑稱自己是美超微的免費員工。

不料兩個月後，美超微陷入假帳風暴。美國做空機構興登堡8月27日表示，美超微涉嫌會計操縱，當時被認為是冷飯熱炒，梁見後9月3日寫給員工的信表示，興登堡報告「對公司不實或錯誤陳述」，並預期2024年度的財報結果，不會出現重大變化。

梁見後所創辦的美超微事業王國，可說是台灣常見的垂直整合家族型企業，他的大弟是大訊集團（ABLECOM）董事長梁見發，主要供應機殼，二弟是肯微科技（Compuware）董事長梁見達，供應高效能電源供應器，三弟是浩然科技（ALTLED）執行長梁見國，原本做高功率 LED，近年轉型為大訊的機殼打樣。

美超微事業王國，由梁見後的大弟梁見發、二弟梁見達，和三弟梁見國一起打理。（圖／報系資料照）

▲美超微事業王國，由梁見後的大弟梁見發、二弟梁見達，和三弟梁見國一起打理。

但在美國監管系統來看，四兄弟公司的財務關係、相互持股與作帳就成了問題，興登堡直稱他們在財報操控上是「連續累犯」。美超微2017會計年度年報就無法在期限內繳交，2018年曾遭美國SEC（證交會）勒令自那指強制下市，直到2020年1月才重新上市，還被SEC罰款1750萬美元。

然而今年最重磅的一擊，是安永會計師事務所10月底向美超微辭職，消息當日早盤狂殺27%，終場大跌19%，單日市值蒸發60億美元，11月6日，股價最低曾掉到20.20美元。天風國際分析師郭明錤表示，會計師辭職是很嚴重的事，美超微往最壞結局發展的機會越來越高，也就是停牌或退市。

美超微在電話會議後，再度寫信向合作夥伴喊話，表示「特別委員會」調查後，未發現高層有欺騙或不當行為，2025會計年度首季初步財務資訊，營收較去年同期大幅成長181％，淨利大幅改善，公司正積極尋找會計師，使財報及時更新，「特別委員會還有其他正在進行的工作，但預計將很快完成。」

業績不壞、技術仍行，為何會被安永用最絕情的方式大聲切割？「恐怕是踩到政治紅線了！」業內人士透露，因為財報上的「獲利」，可能跟賣給俄羅斯與中國有關。繼台積電被挖出晶片有白手套提供給華為做AI訓練後，其實11月1日，美國商務部也抓出自家的晶圓代工廠格羅方德，在2021年2月至2022年10月，向黑名單的中芯國際旗下的盛合晶微半導體售出74批、總價1710萬美元的貨物。

美國總統大選前，就在抓貿易戰「叛徒」，美國參議院常設調查小組9月曾分析烏克蘭戰場上的俄羅斯武器，發現40%以上的零件是由4家美國供應商製作的。興登堡也指控過美超微，未篩選客戶，導致大量產品流入俄國。

安永會計師事務所10月的請辭，為近期美超微股價再度下跌的引爆點。（圖／翻攝自安永臉書）

▲安永會計師事務所10月的請辭，為近期美超微股價再度下跌的引爆點。

興登堡報告提到，在2022年2月24日至2024年6月底，美超微產品最終出口至俄國的金額大增至2.1億美元，產品可能由第三地輸往俄羅斯。

業內人士表示，除了俄羅斯，也有賣給中國，現在的問題卡在美國政府要求業者提供上下游名單，如果能把幕後的人都抓出來，有希望「大事化小」，就像格羅方德的案子，因為「高度配合」，只被罰了50萬美元。

這也是為何台積電董事長張忠謀在10月底運動會上的憂心忡忡，提到「世界自由貿易已死」，以及「最嚴峻的挑戰就在眼前」。日前傳出美國商務部要求台積電11日起停止供應中國客戶用於AI的7奈米製程或更先進的高階晶片，7日更要求5家半導體企業，提供在中國的銷售量與客戶名單，包括荷蘭的ASML、日本東京威力科創，以及美商應材、科林研發和科磊。

現在的問題是，梁見後願意犧牲多少換取輕放，以及美國政府有沒有把他視為「該被保護的美國企業」。郭明錤也認為，如果美超微遇到生存挑戰，美國政府應該不會樂見美超微被中企收購，或是員工跳槽到中國企業。

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