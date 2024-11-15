全家餐飲上櫃首日大漲52％　拚3年內達百店規模

▲全家餐飲11／15掛牌上櫃。（圖／全家餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）小金雞全家餐飲（7708）今（15）日以每股72元掛牌上櫃，早盤最高衝上109.5元，大漲37.5元或52％，蜜月行情亮眼，中籤者若在高點賣出，可賺近3.8萬元。

全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。

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全家餐飲去年合併營收為21.75億元，稅後淨利為0.99億元，EPS為4.31元，營收獲利都創下新高；今年前3季合併營收為17.8億元，年增7.91％，稅後淨利為1.05億元，年增43.39％，EPS為4.59元，已賺贏去年全年。

全家餐飲公開申購期間總計吸引近50萬人參與，中籤率為0.12%，顯示市場反應熱烈，依14日興櫃收盤參考價格122.5元來看，價差約50,500元，對抽籤投資人來說抽到一張相當於現賺報酬率達70%以上。

展店部分，全家餐飲表示，今年底大戶屋預計再開4店達48店，加上bb.q CHICKEN韓式炸雞19店、IKIGAI燒肉5店與沃克牛排1店，旗下品牌總店數將累計達73店，未來將在六都和新竹地區外，繼續拓展空白縣市開店，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模邁進。

展望未來，全家餐飲指出，在深耕台灣餐飲市場外，長期目標可望達到6個連鎖品牌、200家店舖規模，全力打造「日常個人食餐飲」連鎖品牌的全方位餐飲服務公司。