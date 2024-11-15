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楊金龍拆解川普2.0對台三大影響！為何對60%關稅抱持懷疑？

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／今周刊

美國前總統川普將重回白宮，央行總裁楊金龍周四（11/14）在立法院提出報告指出，川普新貿易政策可能對台灣經貿會有三大影響，包括全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升、中國經濟動能弱化，以及美國貨幣政策不確定性等，都會透過多重管道影響台灣金融經濟前景。

此外，楊金龍認為，若美中競爭態勢不變，研判川普新政會擴大全球貿易衝突與科技競爭，其中以關稅政策外溢影響為最。

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在貿易面，他表示若美國對中國加徵60%關稅，恐將重啟新一輪美中貿易戰，加劇全球保護主義、增添全球供應鏈調整壓力，並降低全球經濟與貿易成長率。

不過，楊金龍在答詢立委時坦言，拜登政府期間對中國所課關稅平均為19.3%，若一下子要提高到60%是提高很多，因此他個人雖不會說「不可能」發生，但抱持「懷疑」態度。

此外，對於川普新政在產業政策面的影響，楊金龍認為將會使「傳統化石能源」、「美國本土高科技廠商」以及「銀行業」受益，但會壓抑「綠色能源」的投資。

川普2.0時代來臨　央行解析新貿易政策對台影響

川普捲土重來，迎來「川普2.0」時代，川普選舉期間揚言要對中國加徵60%關稅，對其他國家則是加徵10%到20%，掀起保護主義復辟之討論。對此，楊金龍周三在立法院財政委員會，就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行報告。

川普重返執政後，楊金龍認為美中競爭的態勢不變，但其新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大。他指出，若川普主要經貿政見逐步實施，將對美中及全球經濟帶來顯著影響。

全球保護主義恐再興　央行點名產業三受益一遭殃

其中，在貿易方面，楊金龍研判，若美國對中國加徵 60%關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，進而對進口品全面提高關稅政策，恐引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，也降低全球經濟與貿易成長率。

在財政方面，楊金龍表示，美國減稅政策短期內或將有助於促進消費和投資，但長期可能進一步擴大美國財政赤字，增加財政壓力；移民政策方面，他表示川普新政策可能縮限美國勞動供給成長動能，增添薪資與物價上漲壓力。

對於不同產業的未來，楊金龍認為川普新政在產業政策方面，可能使傳統化石能源、美國本土高科技廠商以及銀行業受益，但會壓抑綠色能源投資。

提高關稅衝擊全球經濟成長、通膨　台灣可受益於美制裁中轉單效應

楊金龍接著指出，美國未來採行新貿易政策可能對台灣經濟金融前景產生影響：首先，是全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升。他表示，台灣出口、民間投資與經濟成長受全球景氣牽動，美國若對全球各國均提高關稅，並引發全球貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。

楊金龍點出，若川普加強對中國科技與貿易制裁，台灣廠商仍可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長，但受益程度有待觀察。他也提醒，若全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，應關注全球通膨可能走升的外溢影響。

央行總裁楊金龍

▲央行總裁楊金龍認為美國總統當選人川普的新貿易政策可能對台灣產生三大影響。（圖／今周刊攝影團隊）

美中恐興新一輪貿易戰　央行示警中國產能過剩、低價傾銷風險

其次，是中國經濟動能弱化。楊金龍指出，美國若對中國加徵高額關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，進一步弱化中國經濟動能。他坦言近年我國對中國出超雖縮減，但中國仍是台灣最大出口市場，需關注中國經濟動能趨緩對台灣出口影響，並審慎因應中國因產能過剩問題嚴峻而對台低價傾銷的風險。

最後，是美國貨幣政策不確定性。楊金龍指出，在美國新貿易政策可能推升美國通膨壓力，並減緩其經濟成長下，聯準會（Fed）貨幣政策將具高度不確定性，而且隨市場對美國貨幣政策動向的預期改變，恐使國際資金流動頻繁，影響全球金融市場穩定。

「美國需要台灣半導體、ICT」　楊金龍：可藉擴大採購、赴美投資平衡台美貿易

國民黨立委林德福關切，川普2.0時代，是否會增加台灣因貿易逆差被美國貿易制裁的機率？楊金龍認為，台灣的晶片、資通訊產品屬於特殊戰略物資，且從美台貿易屬於互利的合作關係，加上台灣半導體的設計、製造相當先進，因此是「美國需要台灣的產品」。

楊金龍認為，台灣應不至於因此被美國貿易制裁，至少就央行與美國財政部的談判、諮商上，央行了解到台灣對美國的順差，主要是因為美國需要台灣的晶片、資通訊產品等戰略物資，倒不是因為台灣的產品價格很低所致。

至於如何平衡台灣對美國持續增加的貿易順差？楊金龍答詢民進黨立委吳秉叡時指出，可以由政府擴大對美採購能源、農產品及軍品，以及透過台積電到美國投資，在那邊製造（晶圓），就不用從台灣進口，也是平衡台美貿易失衡的一個方法。

中國電動車

▲央行總裁楊金龍認為，美國叫可能對中國的電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產品課徵高關稅。中國電動車示意圖。（圖／Shutterstock）

川普是否會對中課60%關稅？　楊金龍態度保留：新三樣產品較有可能

國民黨立委賴士葆問，若美國對中國開徵60%、對全球課10%關稅會有何影響？楊金龍指出，拜登政府期間對中國關稅平均19.3%、對其他國家為3%，現在要一下子跳到60%、10%「是很高喔」，因此他個人態度認為「60%真的有可能嗎？」楊補充，他不是說「不可能」（對中國課60%關稅），只能說是「懷疑」。

賴士葆追問，川普還說若中國攻打台灣，會課150%到200%關稅，「那不可能啦」。楊金龍認同表示「是啦！」他認為川普講這有時候「是一個策略」，他研判美國可能對中國「新三樣」產品（電動車、鋰電池、太陽能電池）可能課徵高關稅，但美國非常依賴中國的民生消費品，「可能就不是」。

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