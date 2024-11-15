技嘉GB200出貨入列　集團總座：明年變數大營收拚雙位數成長

恐比下市更早發生！ 外媒：美超微被踢出標普500指數迫在眉睫

美超微電腦(Super Micro Computer) 由於財報繳交期限將至，已經進入下市倒數，但外媒MarketWatch示警，投資者也應該了解一個潛在的更迫在眉睫的風險，該公司很可能快從標普500指數中剔除，而這可能發生在可能下市之前。

50萬股民期待！ 台新金：明年有能力發出「具競爭力」股利

股東人數近50萬人的台新金（2887）於今（15）日召開線上法說，總經理林維俊針對與新光金合併進度，未來股利表示看法。他指出，台新金前10月每股稅後盈餘為1.25元，加上帳上未分配盈餘90億元，仍有能力發放「具競爭力」的股利；至於與新光金合併進度，並沒有所謂卡關，仍與金管會積極溝通中，會在金管會指導下做好完善計畫，以完成合併最後一哩路。

談川普當選 力積電黃崇仁：免擔心「台灣會繼續往前走」

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁今日獲頒台灣大學傑出校友，針對媒體詢問川普當選對台灣影響，他認為不用擔心，台灣經過許多變化仍屹立不搖，未來也會繼續往前走。

SCFI本周下跌3.42% 美西跌逾一成、台灣二周跌約15%

上海交易所今(15)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2251.90點，下跌79.68點，跌幅3.42%，跌幅最高的是美西線，下跌11.59%，美東線下跌4.15%，台灣市場美西線本周每大箱(40呎櫃)下跌200美元，業界龍頭地中海航運(MSC)已通知本月18日每大箱要再降550美元，兩周累計跌幅約15%。

雲品酒店杭州明年試營運 成立「雲品Collection」精品旅宿平台

雲品國際（2748）今日舉行法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，且未來將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，將匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關的項目，創造出更多元且具深度的服務內容。

外送平台結合案 公平會：審查期限12／19、必要時延長

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，外界高度關注外送平台結合案的審查進度。公平會主委李鎂今天表示，審查時間為30個工作天，換算為今年12月19日，必要時可再延長60個工作天，時間將落在明年3月。

公平會審查新新併 最晚明年1／24結果出爐

公平會今年9月受理新新併申請結合案，日前決議延長60個工作天審查期，公平會主委李鎂今天表示，新新併審查時間最晚到明年1月24日，若有需要將請當事人到會說明。日前媒體報導，新光銀工會不買單資方所提員工安置方案，公平會表示，若勞資有涉及競爭範疇議題，才會是公平會審查範圍。

美超微下市壓力迫近 台概念股臉綠

美超微（Super Micro Computer）通知延遲提交上季（7到9月）的財報，在那斯達克下市風險升高，台股中美超微概念股華泰（2329）呈現破底走勢，股價來到34.5元，創下去年7月24日以來新低，而麗台（2465）、南俊國際（6584）、優群（3217）也被波及創下波段新低。

股神巴菲特新寵曝光！ 達美樂披薩、泳池設備股Pool上榜

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）在今年Q3拋售了一些蘋果（Apple）股票後，也反手佈局新的投資標的，包括買進達美樂披薩（Domino’s Pizza）及游泳池相關產品批發商 Pool 的股票，激勵這兩家公司盤後股價勁揚。

台積電美國廠完工典禮生變 張忠謀：12月大概不會辦

台積電美國首座晶圓廠近日傳出將舉行完工典禮，業界也預期將在12月初舉行，不過目前台積電尚未證實，針對賓客名單，台積電也守口如瓶，台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學96週年校慶時也表示，12月大概不會有完工典禮。