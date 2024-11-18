川普「讓美國的銀行再偉大」　老謝：注意台灣2大金控前景

▲川普即將重返白宮。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國準總統川普當選後，道瓊工業指數飆漲，但科技「7巨頭中」只有特斯拉（Tesla）大漲，其他波動不大，財信傳媒董事長謝金河表示，川普勝選首日，富國銀行，高盛集團漲幅都超過13%，而且，整體銀行業持續上漲迄今，市值都明顯拉升，謝金河認為，台灣的銀行業調整很久，富邦金，國泰金已成兆元級金控，未來發展前景值得關注！

以下是謝金河臉書全文：

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川普讓美國的銀行再偉大

川普從11月6日勝選迄今，美國的道瓊工業指數大漲到44486.7，遠超過Nasdaq，及費城半導體指數，或標普500指數。我看美國大型科技公司的股價，除了Tesla因為重押川普，股價大幅上漲外，蘋果，微軟，Google，甚至是Nvidia其實漲幅都不大！那麼，到底是哪些公司股價在上漲？

仔細把道瓊工業指數成份股看一下，才發現全體銀行股表現都很驚人。川普勝選首日，富國銀行，高盛集團漲幅都超過13%，而且，整體銀行業持續上漲迄今，市值都明顯拉升。關鍵可能是在川普勝選後可能解除金融管制。

這一輪的金融股大漲，Visa市值到6087億美元，萬事達卡（MA）市值也到4790.7億美元，摩根大通股價到248美元，市值達6906億美元。JP Morgan董事長Jamie Dimon曾經說過摩根大通壽命會比共產黨長，後來受到壓力道歉。他是長期唱衰美國的銀行家，不過和川普關係不錯，有傳聞說他是財政部長。

2008年金融海嘯，美國銀行業受到空前重創，花旗，美林，美國銀行，富國銀行等都受到撞擊，股價慘跌。例如，花旗銀行股價最慘跌至0.97美元，如今是70.2美元。美國銀行在瀕臨破產危機中跌到2.53美元，如今漲到46.84美元。富國銀行最慘7.8美元，如今74.24美元。高盛最慘47.1美元，如今607美元，幾乎都是10倍速漲幅。

這次川普大勝，銀行股奔騰，像高盛集團漲到607.15美元，除了花旗銀行外，美國的金融機構市值都站上2000億美元美國運通從130.65大漲到295.83美元，這是史上罕見的高價，也可以看出川普新時代，美國銀行業的新期待！

台灣的銀行業調整很久，富邦金，國泰金已成兆元級金控，未來發展前景值得關注！