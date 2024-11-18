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定期定額投資人解密　逾半數年齡在21歲至50歲之間

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股投資示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資之便利性、分散投資風險，證交所於2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，統計今年1到10月，定期定額人數分布主要集中21歲至50歲投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成。

▲▼台股定期定額。（圖／證交所提供）

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證交所開放券商開辦定期定額業以來，截至今年10月止，定期定額投資股票及ETF之累積金額超過3,500億元，觀察2023年1月定期定額單月成交金額，尚未達60億元，惟自今年1月起，投資人單月定期定額扣款金額均超過100億元。

觀察今年1月至10月參與定期定額投資的族群中分析如下：

一、先就定期定額人數分布而言：主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲(占比26.94%）和31歲至40歲（占比26.09%）的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規劃。

二、再就投資金額的分布而言：其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的27.35%，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.67%，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三(20.41%)，另20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.18%，投資金額相對較小，但投資人數占比達8.54%。
 

關鍵字： 股市定期定額投資青壯年證交所

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