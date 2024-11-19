台灣大硬科技日展示5大AI科技　9大企業方案助降本增效

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大19日舉辦 2024台灣大硬科技日活動（D.E.E.P. Tech Day 2024），今年以「AI2, Artificial Intelligence X Applicable Immediately，企業即刻AI升級」作為主題，由台灣大眾多高層展示5大AI硬科技，聚焦客服、資安、企業協作正式發表9大的企業應用方案。對此，台灣大認為「必須從大數據、資安到語音辨識，將 AI 技術融入日常業務，進而結合新創生態系，提升 AI 在各行業中的應用價值。」

▼台灣大第二屆硬科技日活動（D.E.E.P. Tech Day 2024）



台灣大哥大今年在貼合台灣實務語境的華/台/英/客混用ASR(自動語音辨識)模型基礎下，透過核心的「GenAIus企業AI智庫」串連企業各個內外系統、快速建立企業專屬知識樹，並結合新世代智慧溝通工具「M+ Chat」與「M+ PBX」，在不同的應用場域中，推出強大而能快速降本增效的各項解決方案。

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對此，台灣大將目標鎖定在東南亞（印尼、菲律賓）需要數位轉型，正欠缺IP人才的國家及針對東北亞推出的AI解決方案，希望能建立長期信任、與當地業者進行合作。台灣大總經理林之晨指出，台灣大集團年度投入研發經費將達6.9億元，更持續壯大IT部門，超過300人團隊持續研發AI應用，推出AI客服、資安防駭、企業協作三大領域的9大AI企業解決方案。AI是大幅提升單位生產力、創造底層獲利的關鍵，我們希望透過「2024硬科技日」，將台灣大哥大已經成功測試，且落地執行的AI方案帶給企業。