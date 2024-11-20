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快訊／台積電漲5元至1045　台股漲逾120點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（20日）以22872.91點開出，指數上漲24.11點，漲幅0.11％，隨後漲逾120點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1045元，漲幅0.48％；鴻海（2317）上漲3元至206.5元；廣達（2382）上漲5.5元至295.5元；陽明（2609）上漲0.5元來到75.2元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌120.66點或0.28％，收在43268.94點；標準普爾500指數上漲23.36點或0.4％，收5916.98點；那斯達克指數上漲195.66點或1.04％，收在18987.47點；費城半導體指數上漲30.39點或0.62％，收4919.16點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 43268.94 ▼120.66 ▼0.28%
S&P500 5916.98 ▲23.36 ▲0.4%
NASDAQ 18987.47 ▲195.66 ▲1.04%
費城半導體指數 4919.16 ▲30.39 ▲0.62%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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