勞動部涉霸凌分署長「調職非停職」　何佩珊：她不是背景硬

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界，勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛今（19）日說明調查報告，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並且送考績委員會議處，何佩珊也強調，將她調職是因為勞動部沒有直接停職她的權利，必須要經過考績會，這不是她背景硬不硬的問題。

何佩珊表示，謝宜容要送考績委員會審議，最終結果是可停職的，但勞動部並沒有直接停職她的權利，必須要經過考績會、要有制度上的程序，這不是她背景硬不硬的問題。

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要將謝宜容調到哪裡，何佩珊指出，會將她降為非主管職，未來的職務絕對不會再濫用職權，謝會變成幕僚的職位，但因為時間緊迫，目前還在思考當中。

另許傳盛也提到，謝宜容現在的狀況也不好，也需要被心理諮商，且可能達到需要就醫的心理狀態；事發時謝宜容本來也哭得很傷心，但後來情緒失控就越講越大聲，開始轉述通靈的事情，也讓同仁都很錯愕，謝宜容的情緒控管確實有很大的狀況。

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