TGI FRIDAYS代理商開展餐飲興櫃首日　漲逾17％後壓回

▲TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團董事長邱泰翰。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）今（20）日以每股52元登錄興櫃，早盤以60元開出，最高漲至61元，漲幅逾17％，不過隨後漲勢收斂，一度翻黑跌至50.5元，蜜月行情失靈。

開展餐飲集團以代理TGI FRIDAYS及代理Texas Roadhouse在台灣打出知名度，其中TGI FRIDAYS共有18家，在營收占比約5成；Texas Roadhouse台灣6家、上海1家，在整體營收占比則近2成。

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開展餐飲旗下還有4個自有品牌，包括併購取得Dan Ryan's和Amaroni's兩個品牌、共有5間餐廳，自有品牌LillA，預計明年Q2會在台北重新開幕，以及今年正式啟動Salt＆Stone併購，預計明年上半年會完成。

針對明年展店計畫，董事長邱泰翰表示，明年會開出6個新據點，明年4月台中TGI FRIDAYS將遷址；5月完成101的Salt＆Stone併購，也將在南港日系商場開出Salt＆Stone；同時，5月LillA會在信義區開幕；9月會在東區開出1家Salt＆Stone及1家Texas Roadhouse。另上海店會納入明年財報，目前狀況也是獲利。

邱泰翰指出，海外發展會以東南亞為主，會以Salt＆Stone做為東南亞拓點的第一步，因為其販售的產品市場接受度較高，像是披薩、義大利麵等，因此預計會前進東南亞展店；另美國市場也很大，可能會透過投資或併購的方式進入，有適合的、負擔的起就會納入集團旗下。

開展餐飲集團去年營收為21.12億元，稅後虧損1.32億元，每股虧損6.73元；今年前3季合併營收為14.7億元，稅後虧損1881.8萬元，每股虧損0.93元，其中，Q3單季獲利轉盈，12月有聖誕節、跨年，很期待12月表現，努力讓今年達到損平，明年將持續展店，挹注業績成長動能。