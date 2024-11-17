6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

▲大樂透、威力彩示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年威力彩、大樂透億元以上大獎頻頻開出，台彩表示，雖然多數幸運兒都在開獎後10天左右領錢，但10月28日開出6.3億元威力彩一注獨得，中獎人遲未現身，目前「獎金牛棚」待領億元以上大獎只差這一人。

今年最長連槓的威力彩在10月28日開出，為威力彩第113000087期獎號，第一區由小到大依序為09、11、23、33、35、37，第二區02，彩券行是位在台南市六甲區六甲里中山路25號1樓萬客來彩券行，當時店員還開心透露「6年前也開出過6.58億威力彩」。

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台彩指出，雖然6.31億威力彩的領獎期限落在明年2月3日，不過若與一般中獎人大概開獎後10天就會現身相比，這次現身等待期略長，希望得獎者不要忘了領錢，以免和財神爺擦身而過。

財政部國庫署指出，113年為第5屆公益彩券發行首年，截至10月底累計結算銷售金額達1154億餘元、盈餘249億餘元，並協助弱勢族群6萬6,326人就業。

國庫署表示，113年度公益彩券銷售目標為1156億元、結算盈餘目標為278億元，截至10月底銷售及盈餘目標達成率分別為99.8％、89.6%，銷售成果良好。該盈餘業依法專款專用於補助國民年金112億餘元、全民健康保險準備12億餘元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出約125億元，包含辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。

除公益彩券盈餘外，另運用公益彩券發行機構每年繳付的回饋金27億元，提供衛生福利部、勞動部及原住民族委員會辦理推展社會福利及弱勢族群就業服務等事項，對於保障國民生活及經濟安全甚有助益。



